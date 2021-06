Pitingo y Gabriel Rufián se enzarzan en Twitter a raíz de la manifestación de Colón

Todo comenzó con un tuit del diputado de ERC Gabriel Rufián en el que titulaba una fotografía panorámica de la manifestación en Colón bajo el rótulo de "Narcosala". Entre los más de mil retuits que hacen referencia a ese mensaje, hay uno que ha llamado poderosamente la atención en la red social: el del cantante de Pitingo, haciendo una defensa de la manifestación "pacífica, emocionante y ejemplar" en la plaza de Colón y compartiendo una fotografía del político junto a Arnaldo Otegi. "Yo no voy a insultarle pues ETA foto, perdón, quise decir ESTA FOTO LO DICE TODO. VIVA ESPAÑA Y LA GENTE BUENA", señalaba alternando minúsculas con mayúsculas.

VIVA ESPAÑA Y LA GENTE BUENA🇪🇸

Rufián ha decidido tomárselo con humor y ha retuiteado el comentario de Pintingo con un escueto: "¿Vuestro día qué tal?" y, una vez más, el cantante volvía a cargar contra el político: "¿Y el tuyo? No te siento contento, anímate, coño, que la vida son dos días". Junto con el mensaje, recordaba un titular que dejó el diputado en 2015: "En 18 meses dejaré mi escaño para regresar a la República Catalana", dijo cuando empezaba a ser conocido en política.

El portavoz de ERC en el Congreso ha respondido de nuevo de forma concisa: "Muy emocionante, Piti" y entonces Pitingo decidió tirar de ironía: "Gracias Gabriel, y no quemaron nada por lo visto, hay que ver como son estos fascistas que no destrozan nada, esta el mundo al revés paisano. Un abrazo".

Miles de personas se concentraron este domingo en la madrileña Plaza de Colón, convocados por la plataforma Unión 78, para protestar contra la concesión de indultos a los condenados por el 'procés' y contra un Gobierno que ejerce "un poder excluyente, sectario y peligroso".

Los asistentes, 126.000 según la Policía Municipal de Madrid, 25.000 según la Policía Nacional, portaban banderas de España y pancartas con lemas como 'No a los indultos' o 'Indultos=Insulto', y han coreado mayoritariamente 'Sánchez dimisión'. Desde la organización no han ofrecido datos de asistencia.

Los presidentes de PP, Vox y Ciudadanos, Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, respectivamente, estuvieron presentes en la manifestación, aunque no han coincidido en ningún momento y no se ha producido una foto conjunta, a diferencia de lo que ocurrió en una manifestación similar en el mismo escenario convocada el 10 de febrero de 2019. "Un Gobierno que insulta, como nos ha insultado hoy a más de medio país, tachándole de ultraderecha, no es un Gobierno para todos sino que es un poder excluyente, sectario y peligroso", proclamó la expresidenta de UPyD y fundadora de Unión 78, Rosa Díez, al final del acto durante la lectura del manifiesto, a la que también han participado el escritor Andrés Trapiello y el joven catalán Yeray Mellado.