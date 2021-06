Qué fue de... Will Grigg, el delantero que puso 'on fire' la Eurocopa 2016 sin jugar un minuto

Will Grigg (Solihull, Inglaterra. 1991) es un futbolista que se convirtió en el protagonista más inesperado de la Eurocopa de Francia 2016. El delantero, convocado para la gran cita por Irlanda del Norte gracias a sus lazos familiares, no llegó a debutar en un torneo en el que su nombre fue el más escuchado con diferencia. A falta de minutos de fútbol, las redes sociales hicieron de Grigg un fenómeno de masas debido a un cántico pegadizo que se extendió mundialmente.

El 'Will Grigg’s on fire, your defense is terrified' (en español 'Will Grigg está en racha, tu defensa está aterrorizada') resonó durante todas las concentraciones norirlandesas para sus encuentros en la Euro e incluso se extendió más allá. Tremendo hit, nacido de la imaginación de un fan del jugador y del Wigan Athletic -equipo al que defendió en aquel 2016-, era una modificación de la sintonía del tema dance 'Free from desire' que se popularizó en las discotecas desde los años 90'. Su autor decidió publicar la grabación de su creación y su cara recorrió todo el planeta cuando la selección del Irlanda del Norte la asumió como un himno durante el torneo internacional.

El aficionado también firmó unos versos bajo la música del 'Girl on fire' de Alicia Keys, aunque no llegó a alanzar el mismo éxito.

El camino hacia la Euro

Tras una carrera forjada en el fútbol humilde británico, el seleccionador de Irlanda del Norte en 2012, Michael O’Neill, reclamó los servicios de un Will Grigg que empezó así a hacerse un hueco en las citaciones. Pese a acudir a estos compromisos en varias ocasiones a modo de vaivenes, el futbolista no consiguió hacerse un fijo en las alineaciones de un combinado sin grandes aspiraciones. Ni siquiera marcó un solo gol en partido oficial. Sin embargo, su fichaje por el Wigan Athletic en el verano de 2015 y su despunte goleador -25 tantos en 40 jornadas de League One- terminaron abriéndole las puertas de la primera Eurocopa para la que clasificó su equipo.

En esta concentración se dio el salto a la mediaticidad de un personaje desconocido para el gran público hasta entonces. Gran culpa de ello tuvo la afición de la 'Green & White army' desplazada a Francia, que conquistó las calles, las 'fan zones', los bares y los estadios del país al ritmo del cántico homenaje a un ídolo que lo vio todo desde el banquillo.

🔥 "Will Grigg\'s on fire

Your defence is terrified" 🕺



EURO 2016'nın unutulmaz isimlerinden Will Grigg

EZ dropped Will Grigg's On Fire last night

"Will Grigg's on fire", me acabo de hacer hincha de Irlanda del Norte.

Tal dimensión adquirió el 'efecto Will Grigg' que incluso grandes estrellas del panorama futbolístico internacional fueron preguntadas por ello con la dosis de humor imprescindible. Incluso una leyenda como Éric Cantona se animó a entonar el 'hitazo' de la pasada Eurocopa.

Una sola victoria ante Ucrania bastó para que los norirlandeses superaran una fase grupal en la que estaban encuadrados con Alemania y Polonia. En octavos llegó su despedida, después de cuatro encuentros en los que el ansiado estreno de Will Grigg no tuvo lugar.

Nueva vida post-Euro

Sin goles, sin minutos a su espalda, pero con un recibimiento por todo lo alto. Así abrazó el público de Irlanda del Norte a su representante ‘estrella’. Miles de personas se reunieron para brindar el último gran 'Will Grigg’s on fire' en las calles de Belfast.

La hinchada de Irlanda del Norte recibió de esta manera a su selección "Will Grigg's on fire"

De regreso al anonimato, Grigg prosiguió en sus intentos por crecer en la selección y, al fin, en septiembre de 2018, rompió su maleficio de cara a puerta. En el tiempo añadido en enfrentamiento de UEFA Nations League ante Bosnia, el '9' británico firmó su primer y hasta el momento único gol en encuentro internacional oficial.

Mejor suerte ha corrido siempre a nivel de clubes, aunque no todo han sido buenas noticias para él. Después de un cambio de aires sin demasiado éxito al Sunderland, Will Grigg ha vuelto a sonreír este 2021 en una cesión al modesto MK Dons en el que incluso ha entrado en su historia como el primer jugador que ha marcado un 'póquer' con esa camiseta. A sus 29 años, sigue 'on fire'.