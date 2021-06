"Te reviento la cara": un hombre agrede en directo a un equipo de Telemadrid

La explosión del transformador de una cocina fantasma en la calle Canillas del barrio de Prosperidad de Madrid dejaba este lunes sin luz a muchos vecinos del distrito de Chamartín. El local, que alberga 38 cocinas industriales y contra el que protestan los vecinos, se instaló hace varios meses en zona para atender pedidos de comida a domicilio.

Esta martes se ha desplazado hasta la zona un equipo del programa '120 Minutos' de Telemadrid para informar sobre el suceso y se ha enfrentado a una situación muy tensa en pleno directo.

Los periodistas y cámaras de Telemadrid estaban informando sobre el suceso de la cocina fantasma y el apagón en el barrio cuando apareció un hombre que agredió al cámara e increpó a la reportera que intentaban charlar con los vecinos de la zona para conocer qué había sucedido el día anterior.

"Te reviento la cara", gritaba el hombre tras golpear al cámara. De hecho, el canal público madrileño informa que ese mismo hombre había atacado también a otro equipo del programa 'Buenos Días Madrid' durante el mismo día.

"A mí no me empujes que te cojo del cuello. Podéis ir donde queráis pero aquí no vengáis, aquí no mintáis. Sois unos mentirosos. ¡Mentirosos!", grita el hombre, mientras la periodista le pide que se calme y se aleja de la zona. "Vamos a alejarnos de aquí... por favor, aléjate. Estamos haciendo nuestro trabajo. Por favor, póngase la mascarilla, aléjese de aquí", explica la periodista.