"¡Me duele muchísimo!": tres concursantes acaban heridos en la prueba más accidentada de 'Masterchef'

La novena gala de Masterchef 9 ha estado marcada por la doble expulsión de Amelicious y Jiaping. Después de varias semanas rayando a gran nivel, las aspirantes se han visto condenadas a una expulsión que, sin embargo, no ha sido el momento más destacado de la semana. Y es que, una vez más, un accidente en la prueba de exteriores ha vuelto a convertirse en lo más comentado de la gala en redes sociales.

Durante estas últimas semanas, el aspirante Toni ha tenido que ser intervenido hasta en dos ocasiones por los servicios técnicos por sendos accidentes durante el programa. Si hace apenas unas semanas tenían que atenderle por un corte en la mano, la semana pasada tenían que hacerlo por unas quemaduras que ha sufrido en el pie. En esta ocasión, el accidente ha involucrado a Fran, María y Meri, quienes han acabado heridos como consecuencia de un resbalón que ha provocado que el agua hirviendo de una olla se haya derramado causando quemaduras a varios concursantes.

"¡Me estoy quemando!": tensión en Masterchef por un nuevo accidente

Una vez más, el accidente se ha producido durante una prueba de exteriores en las que Fran acababa por los suelos por un inoportuno resbalón. Todo ello con la tan mala suerte de acabar golpeando con María quien estaba sujetando una olla con agua hirviendo que se le caía de las manos provocando importantes quemaduras entre varios de los concursantes. La primera ella misma, quien se veía obligada a quitarse la sudadera que llevaba para evitar una quemadura todavía mayor.

También Meri y el propio Fran, quienes acababan heridos como consecuencia del agua hirviendo que salió despedida de la olla de su compañera: "¡Me estoy quemando!". Mientras los aspirantes se quejaban de diversos dolores, el sanitario José se acercaba hasta su posición para ver lo que estaba pasando. Tras ver que se habían quemado, el aspirante pidió el botiquín médico y gasas con agua fría para evitar un mal mayor.

"Tengo el brazo quemado, pero las manos no, que es lo que más me preocupaba para seguir"

Por otro lado, Fran trataba de explicarle a su compañero Toni lo que había pasado: "Me he resbalado y me he caído". Mientras tanto, las autoridades sanitarias llegaban al lugar de los hechos atendían a María y a Meri por las quemaduras tanto en el brazo como en la oreja. La que se llevó la peor parte fue la de Tomelloso quien, pese a todo, se alegraba de no haberse quemado las manos: "Tengo el brazo quemado, pero las manos no, que es lo que más me preocupaba para seguir".

Por lo tanto, y a pesar de las quemaduras, tanto María como Meri pudieron seguir adelante en el programa. Las que no corrieron la misma suerte fueron Amelicious y Jianping, quienes se han convertido en las últimas aspirantes expulsadas de un concurso que encara su final.