"¡Necesito un médico!": un concursante de 'Masterchef' acaba siendo atendido tras un peligroso accidente

A lo largo de esta edición de Masterchef, la novena desde que se estrenara en 2013, hemos presenciado la intervención del equipo médico del programa en varias pruebas. Si hace apenas unas semanas tenían que atender a Toni por un corte en la mano que le impedía seguir cocinando durante una de las pruebas del programa, en esta ocasión le han tenido que curar de unas quemaduras que ha sufrido en el pie.

Todo ello durante la prueba de exteriores, que en esta ocasión se ha celebrado en la histórica Plaza Mayor de Madrid. Como suele pasar en este tipo de pruebas por equipos, en las que juegan contrarreloj para evitar la ronda de eliminación, los aspirantes están a mil cosas y no siempre toman las mejores decisiones. Y sino, que se lo digan al grupo compuesto por Toni, Arnau, Fran, Ofelia y Dani, quienes han tenido que hacer frente a uno de los peores accidentes de la presente edición de Masterchef.

"No me lo puedo creer": un accidente marca la prueba por equipos de Masterchef

Mientras se apresuraban a sacar los entrantes para los comensales, un grito de Toni ponía en alerta al resto del equipo: "¡Me he quemado! ¡Me he quemado! Yo alucino con la peña". Tal y como captaban las cámaras de Televisión Española, Arnau había dejado previamente un recipiente con aceite caliente en el suelo sin pensar en las consecuencias que podía tener en un espacio tan reducido. En cuanto Toni se desplazó de su sitio para seguir cocinando, acabó metiendo el pie en el líquido ardiendo: "Me he girado y había una olla de aceite ahí, no me lo puedo creer".

A pesar de la quemadura, y con el objetivo de no paralizar el ritmo de la prueba, el aspirante se descalzaba y seguía cocinando con una sola zapatilla. Todo ello ante un Jordi Cruz que no daba crédito ante lo que estaba viviendo. Tras ver la situación, Fran se acercó hasta su posición y trató de mitigar el dolor con un poco de agua. Sin embargo, y después de abroncar al equipo por poner en riesgo la integridad de uno de sus integrantes, pedía la ayuda de un médico para que tratara sus heridas.

"Necesitamos un médico": Jordi Cruz pide la asistencia sanitaria para curar a Toni

Después de que Jordi Cruz pidiera entre gritos la asistencia de un médico, Toni se hacía a un lado y dejaba que el resto de integrantes del equipo continuara con sus buñuelos. Mientras el equipo médico continuaba trabajando en la recuperación del aspirante, el resto de cocineros y cocineras del equipo siguieron sacando platos con el objetivo de llegar al objetivo marcado por el chef Jordi Cruz. De cara a la parte final de la prueba, el aspirante pudo reincorporarse al equipo e incluso participar en la victoria de su equipo frente al equipo rojo.

Por lo tanto, y a pesar de los dolores, Toni pudo terminar la prueba y quedarse una semana más en los fogones de Masterchef. El que no corrió la misma suerte fue Pepe, quien abandonaba el programa ante la imposibilidad de sorprender al jurado con su plato. Mientras tanto, María se reincorpora al programa apenas una semana después de abandonarlo gracias a una repesca en la que rindió a un gran nivel. Masterchef recupera a una de sus favoritas en detrimento de un Pepe que, sin duda alguna, ha dejado huella en el programa.