Susanna Griso contradice a Rocío Monasterio por sus argumentos en contra de la violencia machista

La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, ha contradicho las palabras de la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, durante una entrevista en la que le ha pedido explicaciones sobre la negación de la violencia machista sobre la que el partido se está apoyando en el asesinato de las niñas de Tenerife.

La indignación de Griso sobre los argumentos que estaba ofreciendo la portavoz de Vox ha sido visible durante su intervención, y ha comenzado preguntándole si "tanto les cuesta sentir empatía por las víctimas y no hacer política con esta cuestión tan sumamente dolorosa para todos los españoles". En referencia al minuto de silencio que organizó el Ayuntamiento de la capital y del que uno de sus diputados, Javier Ortega Smith se desmarcó del cartel contra la violencia de género, al no considerar que existan tras este caso.

Monasterio dice que "los hombres matan, pero las mujeres también"

Monasterio ha señalado que desde su partido se condena a toda víctima de violencia, la ejercida por los hombres pero "también por las mujeres", y ha destacado que "por el hecho de ser niños tienen el derecho de ser protegidos de la violencia", ya que según comenta la ley "no funciona". Pero entonces la presentadora le ha indicado que ese no era el tema en cuestión, ya que según el Código Penal "el asesino o asesina de esos menores va a tener el mismo castigo. El filicidio no entiende de género".

Pero lejos de comprender cual es el verdadero problema de violencia machista que entraña el caso de las niñas de Tenerife, la portavoz de Vox ha asegurado que en su opinión "no tratamos igual cuando el asesinato es cometido por un padre o una madre, y por desgracia los hombres matan y las mujeres también". Pero después de ello, ha hecho hincapié en la necesidad de reformar la Ley de Violencia de Género porque no está protegiendo a las mujeres ya que se han producido varias muertes en estas semanas.

Griso despide la entrevista con una lección sobre el feminismo

"Igual hay que dotarla económicamente de más medios" le decía entones Griso, y ella le daba la razón, pero para justificarse bajo el argumento de que el dinero que se destina ahora a ello no va a las mujeres maltratadas sino "a los chiringuitos feministas".

Griso no ha aguantado más las tergiversaciones que Monasterio estaba haciendo sobre la violencia machista y sobre la violencia vicaria, y ha terminado despidiendo a la portavoz, que ha alzado la voz para reafirmar sus palabras. “Podemos debatir mucho de lo que usted llama chiringuitos. Yo creo que son asociaciones que lo que ayudan es a sensibilizar y evitar futuros crímenes, pero eso nos llevaría a una larga entrevista” ha concluido la periodista, dándole una lección sobre feminismo a la miembro de Vox.