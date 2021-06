La no renovación de Sergio Ramos por el Real Madrid ha terminado siendo fruto de los tiempos manejados en unas negociaciones alargadas durante meses. Como ha relatado el futbolista en la rueda de prensa de su despedida, los años de contrato existentes en la propuesta del club fueron el mayor punto de discrepancia entre ambas partes. A pesar de ello, el central ha asegurado que aceptó el plan cuando ya era demasiado tarde.

"Quería dos años de contrato y el Madrid me ofrece uno", comenzó a explicar, además de incluir en esta propuesta la bajada salarial a consecuencia de la pandemia que no suponía un problema para él. "No es un tema económico", enfatizó Ramos en su 'adiós'.

Tras meses de 'tira y afloja' con la directiva, Sergio Ramos admitió que rectificó su postura para terminar accediendo a las peticiones de la entidad. Para su sorpresa, la oferta existente sobre la mesa había desaparecido ya: "Acepto la oferta con la bajada de salario y entonces el Madrid me comunica que ya no hay oferta", explicó, desconcertado por este hecho. "No me había enterado de que la oferta del Madrid tenía fecha de caducidad", lamentó en su comparecencia desde el Santiago Bernabéu este jueves.

Después de conocerse que no continuará, el futuro del hasta ahora '4' blanco se antoja como una incógnita. Entre su abanico de opciones, el zaguero fue cuestionado sobre la posibilidad de un regreso al Sevilla FC o incluso la viabilidad de una marcha al FC Barcelona, un hecho que descartó de raíz: "¿Irme al Barça? Un no rotundo como el Bernabéu de grande", expresó, sin dar lugar a especulaciones.