El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha encabezado este jueves el acto de despedida de Sergio Ramos después de 16 temporadas en el club y un amplio legado como capitán. En esta comparecencia, el mandatario ha reconocido que "no es un día fácil" y ha resaltado el exitoso periplo que deja a sus espaldas asegurando que "los madridistas te llevarán siempre en su corazón".

"Es un acto lleno de sentimientos y emociones para todos los madridistas y por supuesto también para mí", abrió Pérez ante los micrófonos después de un vídeo homenaje. "Como presidente del Real Madrid hoy no es un día fácil. Han sido muchos años junto a Sergio, pero sobre todo un tiempo repleto de intensidad, afecto y cariño", afirmó, tirando incluso de hemeroteca para recordar aquel "8 de septiembre de 2005" en el que se materializó su llegada a la Casa Blanca.

De aquel entonces, Florentino Pérez admitió que firmó a Ramos a sabiendas de que "iba a marcar una época". "Han pasado 16 años de aquello y has trazado una de las trayectorias más espectaculares", le dijo a título personal: "Me siento tremendamente orgulloso de lo que has realizado. Eres una de las grandes leyendas del Real Madrid", completó.

En nombre del madridismo, el dirigente le declaró que "los madridistas te llevarán siempre en su corazón y te tendrán siempre en su memoria como un jugador que no se rinde nunca". "Querido Sergio, para los madridistas que aman nuestro club siempre serás el hombre de la Décima. Tu gol en el minuto 93 en Lisboa será siempre un símbolo", añadió, antes de cerrar su comparecencia señalando todos los éxitos de la figura del central y con una larga ristra de agradecimientos a sus allegados.

"Durante todo este tiempo has sido alguien realmente especial para mí. Te deseo que seas feliz junto a los tuyos estés donde estés y que sepas que esta será siempre tu casa. Una leyenda como tú será siempre uno de los grandes embajadores del Real Madrid", recogió en última instancia, abrazando al que ha sido su capitán en los últimos cursos y ofreciendo así paso a las declaraciones del jugador.