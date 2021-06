"Nos quedamos muy sorprendidos": Sergio Ramos desvela el 'ultimátum' que nunca llegó del Real Madrid

El central del Real Madrid Sergio Ramos confesó que nadie está preparado para "decir adiós" al club blanco y anunció que "tarde o temprano" volverá a la entidad con la que ha logrado 22 títulos, tras confirmar que no jugará en el equipo en la temporada 2021-22.

"Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid. He logrado 22 títulos con mucho esfuerzo y profesionalidad. Se cierra una etapa maravillosa, única, y nada volverá a ser como lo que he vivido, pero se abre un futuro en el que ojalá pueda añadir algún título a mi palmarés. Esto no es un hasta siempre, es un hasta luego porque, tarde o temprano, volveré", dijo Ramos este jueves en el acto institucional de su despedida.

"Hace una semana se me comunica a través de mi agente y nos quedamos sorprendidos. La oferta había caducado sin nosotros saberlo. Nunca nos dieron un ultimátum", alegó el central.

En dicho acto, Sergio Ramos estuvo acompañado por su familia y por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien le impuso la insignia de oro y brillantes del club blanco.

Ramos desvela su versión: "Acepto la oferta y me dicen que ha caducado"

Sergio Ramos desveló su versión sobre la salida del Real Madrid, dejó claro que su adiós no se debe a razones económicas y que tras una largas negociaciones, cuando aceptó la oferta que tenía sobre la mesa por un año con rebaja salarial, el club le comunicó que había "caducado" y se debía marchar.

"El club me hace una oferta de un año con bajada de salario, quiero recalcar y dejar bien claro que el dinero nunca fue un problema, el presidente de mi boca ya sabía los últimos meses que lo mío no fue económico. Era un tema de años, me ofrecían uno y yo quería dos por tranquilidad. Era lo único que he pedido", manifestó en su rueda de prensa de despedida.

"Llegados a este punto, en esta situación, en las últimas conversaciones acepto la oferta con la bajada de salario y se me dice que ya no hay oferta, dentro de un plazo hasta el 30 de junio que sigo siendo jugador del Real Madrid. Se me comunica que aún habiendo dado el ok a la última oferta que había sobre la mesa, tenía una fecha de caducidad y yo no me había enterado", añadió.