El Supremo rechaza una querella de Vox contra Echenique por un tuit sobre pintadas antisemitas

El Tribunal Supremo ha rechazado una querella que Vox interpuso contra el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, por un tuit en el que aseguraba que el partido ultraderechista apoyaba a los autores de unas pintadas antisemitas en Barcelona en octubre del año pasado. Los jueces de la sala de lo penal entienden que escribió ese mensaje amparado por la libertad de expresión y de opinión y que incurrió en delito de odio o de injurias o calumnias.

El auto, firmado por la magistrada Carmen Lamela y al que ha tenido acceso la Cadena SER, explica que el tuit fue escrito por Echenique el 31 de octubre del año pasado comentando la aparición de unas pintadas de contenido antisemita en las calles de Barcelona, denunciadas por la alcaldesa Ada Colau. Unas pintadas con símbolos nazis y la frase "Fuck jewish" a las que Echenique reaccionó asegurando en su tuit ya borrado que "Son neonazis violentos apoyados por VOX, pero en la tele te contarán que son "negacionistas" o "manifestantes contra el estado de alarma".

La formación ultraderechista llevó a Echenique ante los tribunales alegando que con su mensaje en las redes sociales "pretende que este partido sea identificado con grupos neonazis violentos", acusándole finalmente ante el Tribunal Supremo de tres delitos: uno de odio (510), otro de injurias (208) y otro de calumnias (205), con la Fiscalía pidiendo inadmitir la querella al no apreciar ningún indicio de que su tuit fuera delictivo.

BCN es ciudad de paz y orgullosamente diversa. No permitiremos que se instale el antisemitismo ni odio hacia ninguna de nuestras comunidades.



Las pintadas fascistas serán denunciadas ante fiscalía por delito de odio e inmediatamente borradas. Todo el apoyo a la comunidad judía. pic.twitter.com/OYlaaJrvDy — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) October 31, 2020

El Tribunal Supremo ha optado finalmente por inadmitir la querella del partido ultraderechista al entender que escribió este mensaje "en ejercicio legítimo de su libertad de opinión y de expresión" sin atribuir ningún delito a Vox o sus militantes y sin incitar de ninguna manera a la violencia o el odio contra el partido y sus integrantes, como aseguraba la querella.

No hay "un riesgo real"

El auto de Carmen Lamela explica que, una vez examinado el tuit del portavoz parlamentario, no puede entender que intentara incitar al odio conta Vox. "No se aprecia la existencia de esa incitación al odio o a la violencia, ni, consecuentemente, la presencia de un riesgo real", dice la magistrada, añadiendo que fue "una única y aislada publicación" hecha "en ejercicio legítimo de su libertad de opinión y de expresión". Un mensaje que "no contiene ninguna referencia clara a que la reacción contra esos planteamientos deba desarrollarse por medio de la violencia o a través de cualquier otra actitud no democrática. No se aprecia, pues, ninguna incitación al odio, a la hostilidad o a la violencia para conseguir objetivos políticos", zanja.

Misma suerte corre la acusación por injurias o calumnias. Echenique, según el Supremo, "no ha efectuado imputación de delito alguno a la formación política VOX. No le ha atribuido participación alguna en la acción antisemita llevada a cabo a través de las pintadas, sino, a su entender y de forma irreflexiva, su apoyo a quienes pudieran aparecer como responsables de su autoría".

Tres diligencias en Fiscalía

No es el único frente abierto que tenía el portavoz parlamentario de Unidas Podemos en la vía penal. Desde hace varios meses la Fiscalía de Tribunal Supremo analiza un tuit de Echenique denunciado por varios sindicatos policiales: un mensaje en el que mostraba su "apoyo" a "los jóvenes antifascistas" que protestaban en Barcelona y Madrid contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél para cumplir condena por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona en las letras de sus canciones.

Unos disturbios que entre febrero y marzo de este año dejaron numerosos destrozos y enfrentamientos entre policía y manifestantes. En total hay tres diligencias informativas abiertas en la Fiscalía por este tuit y, según aseguran fuentes del caso, en las próximas semanas serán resueltas sin que por el momento desde el organismo vean indicios de delito contra Echenique.