Junqueras se desmarca de Aragonès y celebra los indultos: "Es un triunfo, demuestra debilidades del Estado"

El próximo 30 de junio Pedro Sánchez explicará en el Congreso los indultos a los líderes catalanes, y mientras tanto algunos de estos están dando su punto de vista con declaraciones a favor de los indultos e incluso ofreciendo su predicción sobre lo que van a suponer. Mientras el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y Laura Borrás, presidenta del Parlament, declinaron encuentro alguno con Pedro Sánchez este lunes en El Liceu de Barcelona afirmando que "es un acto de propaganda para sacar rédito político", el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido este domingo el indulto a los encarcelados por el 1-O y ha celebrado que "es un triunfo en el sentido de que demuestra algunas de las debilidades de los aparatos del Estado".

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Junqueras ha afirmado que esta medida sirve al Estado para protegerse, "revirtiendo algunas de las medidas abusivas que ha tomado durante todo este periodo".

"Es evidente que cuando estas decisiones que han tomado algunos de los aparatos del Estado se confronten de forma efectiva con la justicia europea no resistirán a esta confrontación", ha asegurado. Ha opinado que el indulto permitirá que haya más personas trabajando por la independencia: "Si somos más útiles estando fuera que dentro, es evidente que queremos ser útiles".

Junqueras no descarta estar en la mesa de diálogo

Por otro lado, no ha descartado participar en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, aunque ha considerado irrelevante su papel, ya que intentará ayudar "desde todos los lugares".

"Si es en la mesa de diálogo, en la mesa de diálogo; si es en otro ámbito, en otro ámbito", ha dicho, y ha recordado que su figura es pieza más en el equipo formidable que conforma ERC, según él.

Cuixart: "Será el preludio de la derrota que sufrirá España"

El líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, uno de los nueve encarcelados, también se ha manifestado y lo ha hecho en una entrevista a El Nacional, en la que afirma que "será el preludio de la derrota que sufrirá España en Europa".

Cuixart ha afirmado que "con el indulto no se acaba nada" y que "la lucha continúa y persistiremos". "La resolución del conflicto político pasa por la autodeterminación, por la amnistía y el retorno de los exiliados", añade. También ha valorado la posibilidad de que la justicia europea tumbe la sentencia del Tribunal Supremo: "Legitimará todavía más que lo que hicimos los ciudadanos de este país no es delito, y al contrario: que la única manera de proteger los derechos fundamentales condenados por los tribunales españoles es ejerciéndolos".

Además, sostiene que el PSOE "no lo hace por iniciativa propia", que no tienen "ningún proyecto serio para Cataluña", y que "el tacticismo y las estrategias de vuelo corto todavía son las predominantes y no hay una voluntad real de afrontar el conflicto político de manera madura, dando la voz al pueblo de Cataluña".