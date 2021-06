Consejos para que alquilar un coche para tus vacaciones te salga más barato

Cada vez más personas deciden alquilar un coche para disfrutar de sus vacaciones en el destino que han elegido, sobre todo cuando se trata de islas o destinos a los que no puedes viajar con tu propio vehículo. Sin embargo, el precio de un coche de alquiler puede encarecerse demasiado si no te fijas en ciertas opciones a la hora de alquilarlos, y acabas pensando que no vale la pena.

Pero en realidad podrías estar doblando el precio de tu reserva por no fijarte en una serie de elementos de los que puedes prescindir, o que puedes modificar, y de los que muchas veces no somos conscientes como ha explicado Nuria del Val, experta en ofertas de viajes de Rastreator.com en 'Una hora con', el programa del Twitch de la Cadena SER, junto a la directora de operaciones de Weekendesk, Brigitte Hidalgo.

1. El punto de recogida

Es uno de los puntos que más hay que tener en cuenta a la hora de alquilar un vehículo, ya que es una de las claves para ahorrar en el precio. Según ha explicado Val, si se alquila el coche en el aeropuerto en lugar de en la ciudad, es muchísimo más barato. Por ejemplo, en Ibiza o Alicante, si lo recogemos en el centro de la ciudad, en vez de en el aeropuerto, puede hasta triplicarse el precio" ha señalado.

Algunos datos de los que ha dado la experta de Rastreator, y como se pueden comprobar en su página web para que puedas hacerte una idea, es que un alquiler cogido en Tenerife, una de las ciudades donde están los alquileres más baratos del momento, puede costar unos 219 euros si se coge en el centro de la ciudad y si se hace en el aeropuerto 105, una diferencia bastante considerable.

2. El número de conductores

Val recomienda que se piense muy bien si va a ser necesario reservar con conductores extra, ya que esto podría subir el precio del alquiler del coche y que luego realmente no fuera tan rentable como crees. Por eso es importante que lo planifiques y te fijes en el aumento de precio que supone para ver si realmente te sale rentable o si prefieres que haya solo un conductor pero ahorrar al final del viaje.

Y no olvides que la mayoría de compañías de alquiler exigen que seas mayor de 25 años o de una edad similar, o aplicarán costes extra en el seguro del coche qu vayas a alquilar.

3. Costes extras de los que se puede prescindir

Hay detalles y extras a la hora de coger el coche de alquiler que pueden pasar desapercibidos y no suelen ser necesarios, como por ejemplo señala Val, el GPS, ya que ahora se puede controlar a través de un dispositivo móvil, y que están aumentando el precio final de la reserva del coche.

Entre estos detalles es importante también fijarse en si el depósito está lleno o vacío y cuando supondría eso para el presupuesto, ya que a veces puede ser más económico para ti, que seas tú mismo quien rellene el depósito del vehículo.

4. Hora de recogida y de devolución del coche de alquiler

Fijarse en la hora de recogida y la hora de devolución son muy importantes para no pagar de más, y puede que nunca te lo hubieras planteado. Como indica la experta de Rastreator habrá que comprobar los horarios límite que tiene cada compañía, porque si por ejemplo te dejan devolverlo hasta las 14:00 h. sin que te cuente un día más, lo desconoces y pones que lo devuelves a las 15:00 h, estarás pagando un precio mucho más elevado por el alquiler cuando realmente no lo estás utilizando.

De la misma forma ocurre para su recogida, si resulta imprescindible no puedes hacer otra cosa, pero si vas a reservar el coche para, por ejemplo, las 21:00 horas de la noche, igual te conviene más hacerlo directamente a la mañana siguiente, y así no pagar un día de más donde tampoco le vas a sacar mucho partido.

5. El tamaño

El tamaño en este caso importa para aumentar o disminuir el precio, según las necesidades que tenga cada uno. Por ejemplo, Val recomienda que si solo viajan dos personas se coja un vehículo pequeño, ya que saldrá mucho más económico. igual que si se va en grupo de amigos o familia grande, interesará más buscar la opción de vehículos grandes y con plazas extra antes que el alquiler de dos coches.

Está claro que luego depende mucho de los gustos y las necesidades, pero si te da igual el modelo, lo más importante es que busques lo más económico según el viaje que lleves pensando hacer.

6. La importancia de la tarjeta de pago: credito o débito

Y por último, en este punto puede que no consigas ahorrarte tanto dinero, pero es muy importante hacerlo bien para que luego la compañía no te haga pagar más por una incidencia con el pago. Aunque dependerá de cada empresa de alquiler, la responsable de Rastreator, ha destacado que hace unos años todas las compañías exigían una tarjeta de crédito para asegurar el depósito, pero ahora algunas admiten las de débito, pero debes contar con ese dinero o la compañía puede penalizarte.

Además, el conductor principal del vehículo debe ser quien pague también la reserva, ya que así la compañía se asegura de tener todos tus datos para cualquier incidente que se pueda presentar. "Es conveniente leer las condiciones previamente para evitar problemas en el momento de la recogida" ha comentado.

Si quieres saber más sobre consejos para ahorrar dinero en las reservas de tus vacaciones de verano no te pierdas la entrevista completa. Y por si quieres saber más sobre alquilar coches al mejor precio, no te pierdas este vídeo: