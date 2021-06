El juzgado investiga si cargos de Instituciones Penitenciarias formaban parte del operativo

La operación Kitchen, que investiga si un grupo de policías y cargos políticos espiaron y sustrajeron información relevante a Luis Bárcenas que pudiera perjudicar al PP y a sus dirigentes en el caso de su caja b, puede dar un nuevo salto cualitativo.

Al cruzar los indicios recabados con las 13 agendas incautadas al comisario jubilado, José Manuel Villarejo, los investigadores han constatado que supuestamente, el imputado exsecretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, tenía conocimiento puntual de todos los movimientos del extesorero del PP mientras se encontraba ingresado en el centro penitenciario de Soto del Real de forma preventiva, desde el 27 de junio de 2013.

Tanto de sus posibles colaboradores e incluso cómplices en la cárcel como de las visitas o actitud que mostrara el interno. Hasta han sido intervenidas notas informativas de seguimiento a Luis Bárcenas, en las que se detalla la existencia de posibles grabaciones sobre altos cargos del PP y diversa documentación que pudiera guardar.

El juez citó como testigo en esta pieza hasta ahora secreta, a quien fuera director del centro penitenciario de Soto del Real entre 2013 y 2015, José Luis Argenta, quien negó que informara al Ministerio del Interior sobre los movimientos de Bárcenas. Pero tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez interpretaron que no colaboró en aquel interrogatorio y contestó con evasivas. El fiscal le acusó de “estar a la defensiva” y de “no colaborar” con la investigación, y ante la actitud del testigo, que interrumpía e incluso no dejaba concluir las preguntas al representante del Ministerio Público, el juez Manuel García Castellón le espetó “¡compórtese con el señor fiscal!, ¡lo digo una vez pero no dos!”.

Argenta concedió que si bien él no había pasado información a nadie sobre Bárcenas, era “posible” que a través de la inspección del centro, hubiera sido facilitada a la unidad de Coordinación de Seguridad Penitencia, dirigida por un teniente coronel de la Guardia Civil y que depende de forma directa de la secretaría general de Instituciones Penitenciarias.