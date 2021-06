¿A quién vota Pablo Motos? Esto es lo que ha hecho en las dos últimas elecciones

‎Hace ya varios años, concretamente un 24 de septiembre de 2006, Pablo Motos y su equipo emitían el primer programa de El Hormiguero en Cuatro. Un producto que, con el paso del tiempo, ha ido ganando peso en la televisión nacional hasta el punto de convertirse en lo más visto de la parrilla prácticamente a diario. Todo ello gracias tanto a las secciones del programa como a los invitados e invitadas que acuden al mismo a diario. Desde Will Smith o Hugh Jackman, algunas de las estrellas internacionales más queridas del programa, hasta Mario Casas o Miguel Ángel Revilla.

Por norma general, el presentador suele invitar a gente a la que tiene algún tipo de admiración o que es muy popular. Sin embargo, hay algunas ocasiones en las que reconoce que no tiene que conectar con la persona que visita al programa porque entiende que está haciendo un servicio público. Así lo ha dado a conocer en una entrevista para el programa El Sentido de la Birra de Ricardo Moya, donde reconoce que no suele conectar con los políticos que acuden al programa para evitar conflictos.

Pablo Motos reconoce que es "bastante huérfano políticamente"

Tras esta confesión, Pablo Motos ha recordado que tan solo hace entrevistas políticas en plena campaña electoral con el objetivo de demostrarle a su audiencia cómo son realmente los candidatos y candidatas a presidir el país: "Lo único que quiero es que la gente sepa quién es la persona que tengo enfrente y qué quiere". Por esa misma razón, el presentador reconoce que no tiene por qué ser ni amable ni cordial con su invitado. Lo único que quiere ver es, tal y como le ha explicado a Ricardo Moya, la fortaleza de sus ideas.

De hecho, Pablo Motos reconoce que, a día de hoy, es "bastante huérfano políticamente": "Me gustaría tener pasión por alguien y que me gustara de verdad para ir ilusionado a votar". Sin embargo, el presentador reconoce que los candidatos y candidatas que se han presentado a las elecciones generales durante estos últimos años no le transmiten lo suficiente como para darles su voto. Por esa misma razón, el presentador reconoce que lleva varias elecciones sin votar a ningún partido.

"Las dos elecciones que he cubierto no he ido a votar"

Después de reconocer que quiere sentirse honrado en el espejo cada vez que se mira en el mismo por la mañana, Pablo Motos ha asegurado que no ha votado a nadie en las dos últimas elecciones generales: "Las dos elecciones que he cubierto no he ido a votar porque no quiero entrevistar a alguien y luego votar a alguien".

Bajo su punto de vista, tan solo tiene que ceñirse a hacer un servicio público y demostrarle a la sociedad cómo es el candidato o la candidata que quiere presidir el país: "En esas entrevistas no soy cordial. Por lo tanto, no me tengo que conectar con los invitados. En esas entrevistas creo que tengo que hacer un servicio público porque el programa tiene mucha audiencia y, sobre todo, porque el programa está fuera del ámbito de los tertulianos y los periódicos".