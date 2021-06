Garamendi rompe a llorar por el apoyo de la CEOE a sus palabras sobre los indultos del procés

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha recibido el respaldo mayoritario de la junta directiva de la patronal tras las declaraciones que hizo sobre los indultos de los presos del procés, según han señalado fuentes empresariales. Tras la junta, Garamendi se ha emocionado al recibir la ovación y el aplauso de la Asamblea General de la CEOE puesta en pie, dejando también una anécdota a modo de broma cuando uno de los allí presentes le ha soltado: "No llores, Garamendi, que eres vasco coño".

"Comentaré lo que he vivido en los últimos días, me parece una injusticia, lo digo de verdad. Creo que son claras las palabras que he dicho, cuando no se quiere interpretar no hay nada que hacer", ha expuesto Garamendi. "Siempre, y todos los que me conocéis lo sabéis, he hablado del Estado de Derecho, de la ley, de la monarquía parlamentaria, y nadie puede decir que la CEOE no lo diga", ha continuado.

También ha denunciado una manipulación de sus declaraciones: "Se está utilizando, se ha cogido el rábano por las hojas y se está utilizando una parte de una entrevista de media hora, que además no es literal, y es igual lo que haya dicho durante días, y no vale absolutamente nada toda una vida. Luego hablaremos claro de lo que siempre hemos dicho y lo que siempre hemos pensado".

Un respaldo "abrumador" a Garamendi

Fuentes empresariales han explicado que ha recibido un respaldo "abrumador" y que ha habido una única propuesta para votar la desvinculación de CEOE de las declaraciones del presidente que ni ha llegado a ser votada ante el rechazo de importantes patronales.

También, añaden, ha sido muy amplio el rechazo a los intentos de instrumentar las declaraciones de Garamendi por parte de los partidos políticos. Garamendi dijo el pasado 17 de junio que "si esto (la concesión de los indultos) acaba en que las cosas se normalicen, bienvenido sea".