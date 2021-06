"No existe indulto que haga callar al pueblo de Cataluña": el discurso de Cuixart tras salir de la cárcel

Apenas un día después de que el Consejo de Ministros aprobara el indulto a los nueve líderes independentistas catalanes condenados por el "procés" apelando a "razones de utilidad pública", y horas después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ratificara esta mañana esta decisión, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turrul y Joaquim Forn han salido de sus respectivas cárceles en torno a las 12:00 horas de este miércoles.

La primera de ellas ha sido la que fuera expresidenta del Parlament Carme Forcadell quien, nada más abandonar la prisión de Wad Ras, se ha dirigido a los medios de comunicación para dar las gracias a todas aquellas personas que le han apoyado durante todo este tiempo en prisión: "Muchas gracias a los que durante 39 meses han estado a nuestro lado y nos han escrito cartas".

Así ha sido el desafiante discurso de Jordi Cuixart tras abandonar la cárcel

Varios minutos más tarde, concretamente a las 12:06 horas, el líder de ERC, Oriol Junqueras; los exconsellers Quim Forn, Josep Rull, Jordi Turull y Raül Romeva; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; y el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, salían de la cárcel de Lledoners (Barcelona) con una pancarta en la que se podía leer Freedom for Catalonia (Libertad para Cataluña). También con una bandera estelada, con la que se han dirigido hacia la salida de la cárcel en la que le han esperado un centenar de personas en la entrada.

🎥 VÍDEO | Jordi Cuixart, tras su salida de prisión: "Hoy es un día en el que los catalanes y catalanas nos reafirmamos. No existe indulto que haga callar al pueblo de Cataluña"https://t.co/5XZ4JGMqde pic.twitter.com/ruzw2nh6Le — Cadena SER (@La_SER) June 23, 2021

Allí les ha recibido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès y los consellers Violant Cervera y Josep Maria Argimon. También el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, el portavoz adjunto, Josep Rius, y el exconseller y presidente del Port de Barcelona, Damià Calvet. Una recepción de la que también han formado parte los familiares de los políticos indultados por el Gobierno. Una vez allí, los diferentes líderes independentistas han dado las gracias a quienes le acompañan en su salida de la cárcel y han hecho diferentes proclamas.

Jordi Cuixart: "No existe indulto que haga callar al pueblo de Cataluña"

Entre ellas destaca la del exlíder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, quien ha asegurado que no existe indulto alguno que haga callar al pueblo catalán: "Hoy es un día en el que los catalanes deben sentirse catalanes de todo lo que han hecho". Por otro lado, Cuixart ha asegurado que a pesar de haber pasado todo este tiempo en la cárcel seguirán luchando para no dejar a nadie atrás: "La represión no nos ha vencido y no nos vencerá. No existe indulto que haga callar al pueblo de Cataluña".

Bajo su punto de vista, el Estado les ha concedido el indulto porque no tenían más opciones por la presión europea: "Si estamos fuera es porque el Estado no ha podido tenernos más adentro de la prisión por la presión europea". Sin embargo, y a pesar de que finalmente han recibido el indulto, Cuixart ha reconocido que seguirán haciendo todo lo posible para ayudar al pueblo catalán: "Querían que perdiésemos todo y lo único que hemos perdido ha sido el miedo".

Jordi Sànchez: "No aceptaremos ningún silencio a cambio de ningún indulto"

"Hoy es un gran día para este país, porque salimos todos juntos unidos para ganar la libertad de este país. No iremos hacia atrás. No aceptaremos ningún silencio a cambio de ningún indulto", ha dicho Jordi Sànchez, el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

Sobre Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos de España: "El Estado español no acepta lo que dicen los tribunales europeos, porque no les reconocen la inmunidad democrática que Europa sí les reconocen. Nuestra salida es también un homenaje a toda la gente del exilio".

Sànchez estaba condenado a nueve años de prisión por sedición.

Dolors Bassa: "La represión todavía no ha acabado"

"La represión todavía no ha acabado, pero este es un primer paso. Eso sí, no podemos olvidar de que ahora solo salimos nueve personas, pero que muchas continúan encausadas", ha dicho a la salida la exconsejera de Trabajo y Asuntos Sociales.