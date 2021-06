Sanidad y comunidades pactan las condiciones para ir sin mascarilla al aire libre desde el sábado 26 de junio

Esta tarde se reúne el Consejo Interterritorial de Salud en el que el Gobierno y las comunidades autónomas deben acordar en qué condiciones podremos ir sin mascarilla al aire libre a partir del sábado. Las comunidades gobernadas por el PP protestan porque el Ministerio de Sanidad no les haya consultado hasta ahora sobre una decisión tan trascendente de la que algunas, como Andalucía, discrepan. De momento, la Comisión de Salud Pública ha acordado también que las personas ya vacunadas que hayan tenido contacto estrecho con un positivo no deben guardar cuarentena. Las condiciones para relajar ese uso de las mascarillas serán aprobadas definitivamente el jueves por el Consejo de Ministros.

La ministra Darias va a presentarles un documento llamado Informe sobre criterios de flexibilización en el uso de mascarillas, basado en la propuesta realizada por los técnicos del Ministerio y de las comunidades que conforman la ponencia de alertas de salud pública, una propuesta "muy comedida" y que plantea una retirada progresiva de los cubrebocas.

Estas nuevas condiciones harán necesario cambiar la ley 2/2021, de 29 de marzo, sobre medidas urgentes para hacer frente a la crisis de la COVID-19, que regulaba el uso obligatorio de mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y cerrados de uso público o abiertos al público, así como en los transportes.

Malestar regional

Hay malestar entre un grupo de comunidades que ha censurado que se haya optado por el real decreto sin debatirse antes en el Interterritorial.

Andalucía, la autonomía que soporta la mayor incidencia de toda España con más de 170 casos por cada 100.000 habitantes, piensa seguir recomendando su uso en exteriores aunque ya no sea obligatorio; el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, pidió a los ciudadanos que se la quiten paulatinamente y la usen "en la medida de las posibilidades", sobre todo si están con mucha gente.

De la misma forma, el consejero de la Comunidad de Madrid Enrique López, criticó que el jefe del Ejecutivo adelantara la noticia sin haberse reunido con las autonomías: "No es una buena forma de trabajar en eso que se denomina la cogobernanza, que debe basarse no solo en la corresponsabilidad sino también en la codecisión", lamentó.

Desde Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, critica que "ni sabemos en qué momento, ni en qué circunstancias, ni en qué espacios, ni con qué índices de pandemia, ni con qué porcentaje de PCR positivas, ni con qué incidencia a 14 y a 7 días se puede retirar la mascarilla; ni si se puede hacer en todos los municipios o en todas las áreas sanitarias, todo esto está sin armar", resumió.

Mientras que el de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, opinó que a lo mejor habría que "dejar una puerta abierta" en el decreto sobre la obligatoriedad de las mascarillas por si en algún ámbito hay que volver a usarla.

Sobre el tema de las mascarillas, Fernando Simón deslizó que las medidas tomadas durante la pandemia no son irreversibles y que, en todo caso, "si alguien quiere seguir llevando la mascarilla, bienvenido sea". "El que te la puedas quitar -explicó- no quiere decir que te la tengas que quitar: si se siente que hay demasiada gente a su alrededor, se pone tranquilamente la mascarilla y no pasa nada". "No cuesta nada llevar una mascarilla en el bolsillo y ponérnosla cuando sospechemos algún riesgo. Ya estamos suficientemente acostumbrados como para que a nadie le llame la atención", zanjó.