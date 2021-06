"No puede ser real": el vídeo que recoge lo que pasa tras el cambio de Morata arrasa en redes

El mítico delantero holandés Marco van Basten dijo en una ocasión que el gol era como el kétchup. Una comparativa para explicar que, a veces, por más que golpeas al bote de salsa, no sala nada de su interior. Sin embargo, y cuando menos te lo esperas, puede llegar a salir a borbotones y no parar. Una metáfora que sirve para explicar lo que sucede actualmente con el delantero de la selección española Álvaro Morata, quien no está consiguiendo materializar las ocasiones de gol que produce a lo largo de la Eurocopa 2020.

Después de ser duramente criticado por los seguidores y seguidoras de la Roja en los dos primeros partidos de la Eurocopa, el delantero de la Juventus ha vuelto a estar en el ojo del huracán tras fallar un penalti que podría haber adelantado a la selección española frente a Eslovaquia en un partido fundamental para la clasificación de los de Luis Enrique para la siguiente fase del torneo. A pesar de que no pierde la confianza en sí mismo, claro ejemplo de ello es que pidiera lanzar el penalti para resarcirse de las ocasiones falladas, lo cierto es que la pelota no acaba de entrar.

"Lo inexplicable, sucede. Se va Morata, gol"

Tras ser incapaz de aportar ese toque diferencial que permitiera al equipo poner tierra de por medio ante una Eslovaquia considerablemente inferior, Luis Enrique decidía cambiar al delantero español de la Juventus en el minuto 66 para dar entrada al extremo del Manchester City Ferrán Torres. Y lo que ha pasado entonces está arrasando en redes sociales. Y es que el del City no necesitó más que unos segundos en conseguir el gol.

A pesar de haberlo intentado durante 66 minutos, Morata se marchaba a los vestuarios cabizbajo lamentando las ocasiones desperdiciadas durante el encuentro. Así lo demuestra un vídeo captado por una aficionada, que pasa de retratar la tristeza de Álvaro Morata a la alegría de Ferrán Torres después de que el segundo marcara un precioso gol de espuela que permitía a los locales sentenciar el encuentro: "Lo inexplicable, sucede. Se va Morata, gol".

"Este vídeo no puede ser real a mí no me jodas"

En cuestión de minutos, miles de personas reaccionaban a un tuit que demuestra que el gol rehúye del delantero español. Entre ellas, el streamer vasco Ibai Lanos, quien no daba crédito a lo sucedido en el vídeo: "Este vídeo no puede ser real a mí no me jodas". Y es que, apenas unos segundos después de abandonar el campo, el conjunto dirigido por Luis Enrique marcaba el cuarto de los cinco goles que permitían a la selección española pasar a la siguiente ronda para enfrentarse contra Croacia.

Sin embargo, y a pesar de no haber logrado el gol durante el partido contra Eslovaquia, Álvaro Morata sigue luchando para reencontrarse con el gol. Y es que, como decía Marco van Basten, el gol es como el kétchup.