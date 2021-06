La polémica acompaña al España- Polonia: "Es de parvulitos que nos consideren antiespañoles por esto"

El último tramo de Carrusel Deportivo analizó un nuevo pinchazo de la selección española esta vez ante Polonia. El empate a uno sabe a los aficionados españoles a muy poco y el combinado de Luis Enrique debe vencer a Eslovaquia si quiere seguir con opciones en el torneo. Así repasaban los miembros de El Sanedrín el encuentro:

Las polémicas declaraciones de Morata

Las palabras de Morata tras el partido fueron cuanto menos polémicas. El jugador de la Juventus afirmó que “lo que diga la gente me da igual”. El Sanedrín analizó estas palabras post-partido:

Antonio Romero expresó los aplausos vividos en la salida del hotel para hacerle ver a Morata que estaba equivocado: “No viene a cuento. Cuando salía el equipo del hotel y cuando ha marcado la gente se ha volcado por él. Este tipo de declaraciones viene motivada por la costumbre de Luis Enrique de querer tener un enemigo exterior”.

A Jesús Gallego le parecieron las palabras del delantero español un gesto de impotencia: “Frustración e impotencia. Me parece una situación bastante infantil. Se critica a Morata y los que le critican pasan a ser antiselección. Eso es de parvulitos”.

Miguel Martín Talavera pensó que Morata tenía grabados los pitos en los anteriores partidos: “Creo que ha estado muy desafortunado. La gente fue injusta con él, pero hoy lo ha sido él con la gente. Da la sensación de que tiene la cornada guardada”.

Axel Torres también optaba por la vía de centrarse en lo que pasa en el terreno de juego: “Lo que sería mejor es no entrar en esas batallas y centrarse. No es sencillo, pero creo que tiene que trabajar para ello”.

El análisis del encuentro

Talavera hizo hincapié en los problemas que están teniendo la línea defensiva española: “Ni Pau ni Laporte están dando seguridad. Tampoco Rodri. Cuando nos sobrepasan no hay sujeción. No tiene sentido que tengas a los jugadores en banda pegados. Pedri ha sido una máquina de perder balones y hemos visto una selección que me deja muy preocupado”.

Axel Torres confiaba en que esta generación funcionará bien en el futuro pese a los tropiezos: "Las transiciones nos están haciendo mucho daño. Hay mucha gente joven que a largo plazo puede ser ilusionante Pedri ahora está más tímida. Creo que los adversarios han planteado muy bien los partidos y hay que insistir porque Eslovaquia va a ser más de lo mismo".

Javier Matallanas también incidió en los problemas de juego que tienen los de Luis Enrique. La necesidad de un plan B es evidente para él: "Existe un pensamiento único en cuanto al sistema. Hemos ido todo el partido en tercera. Falta un plan B porque somos muy previsibles. Llorente no está aquí para jugar de lateral"

Antonio Romero explotó con las permutas realizadas por el seleccionador español: "Los cambios esta noche de Luis Enrique han sido un auténtico despelote. Para eso no hace falta ver el partido de nuevo. Luis Enrique ha empeorado el equipo con los cambios"

Jesús Gallego al igual que Matallanas creía necesario un plan B. Además, el aspecto físico le preocupo: "He visto a un Luis Enrique autocrítico y preocupado. Físicamente no estamos bien. No hay más que ver a Alemania. El sistema único de Luis Enrique es presionar y correr. No tenemos un plan B. Nos falta liderazgo en el campo y en la dirección. Nos falta esa brújula”.

Marcos López calificó de esta manera la actuación de la selección en el día de hoy: “Frustrante. Va hacia atrás. Ofensivamente pobres y defensivamente tiernos. No deja sensación de autoridad, pero creo que hoy cuando se ha conectado con el penalti de nuevo al partido, acabas analizando que no existe consistencia”.

¿Qué debe cambiar ante Eslovaquia?

Antonio Romero incidió en el aspecto físico como principal cambio para el último partido de la fase de grupos: “Creo que tiene que cambiar porque necesitamos piernas frescas. Ver como ha acabado ese tobillo de Gerard Moreno. Creo que ha traído a Llorente para ser lateral. Hay que cambiar el medio campo entero salvo Koke”.

Javier Matallanas advertía sobre el estudio que realizarán los eslovacos a la selección: “El problema es que debe tener variantes. El rival te sabe neutralizar porque te estudian, y España no ha sometido en ningún momento”

Antón Meana ya pensaba también que una clasificación en un puesto bajo podía perjudicar bastante: “España tiene que ganar si o sí, pero las aspiraciones para el futuro en el torneo son pocas. No es el mismo descanso si quedas primero a segundo y tercero. Además de las sedes”.

Marcos López finalizó El Sanedrín recalcando la necesidad de un jugador que se atreva a desbordar: “Hay que ver gente con capacidad de desequilibrio. España no se ha desatado en ningún momento y creo que España está al borde del precipicio”.