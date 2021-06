Uno de los nombres más destacados de esta Eurocopa 2020 es Cristiano Ronaldo como no podía ser de otra manera. Su protagonismo en el campo con la Seleçao estaba garantizado hasta tal punto que se destaca como el máximo goleador del torneo con 5 goles, que le han valido a su equipo para estar en la fase final. Su próximo enfrentamiento es contra los diablos rojos de Roberto Martínez en el estadio de La Cartuja en uno de los duelos más atractivos de los octavos de final.

El protagonismo de Cristiano Ronaldo trascendió los terrenos de juego el día que apartó deliberadamente una Coca Cola en rueda de prensa, llegando a afear al consumidor de este producto tan introducido en nuestro día a día. Su gesto contra esa botella provocó un descenso estratosférico en las acciones de la empresa, que ha sufrido unas pérdidas inesperadas como esta por culpa de la acción de un futbolista.

Un gesto que se viralizó en redes sociales y fue comentado e incluso repetido o contrapuesto por parte de otros entrenadores o jugadores como el de Rusia, Cherchesov, la estrella de Ucrania, Yarmolenko y el jugador de los 'Bleues', Paul Pogba, todos con diferentes reacciones, todas ellas viralizadas por los seguidores.

La dieta de Cristiano Ronaldo

Pues ha sido tanto el revuelo montado después de estas acciones que nos hemos preguntado cuál es la dieta secreta que sigue Cristiano Ronaldo para estar con su espectacular forma física con 36 años. Uno de sus compañeros en la Juventus de Turín, Daouda Peeters, futbolista de las inferiores del club italiano con el que ha compartido muchos momentos durante esta temporada ha sido el encargado de desvelar la comida que repite día tras días uno de los mejores jugadores del mundo. "Siempre come lo mismo. Brócoli, pollo y arroz. Con litros de agua, ciertamente sin Coca-Cola", bromeó sobre la polémica surgida a partir de la bebida azucarada.

No se queda ahí, ya que el belga ha confesado la rutina de sus entrenamientos con el club turinés: "No hace esos ejercicios abdominales por vanidad, sino porque ve su cuerpo como un instrumento de trabajo. No es el caso que Cristiano se para frente al espejo durante las horas. De todos modos, no tendría tiempo para eso. Cuando está en el club, es principalmente para entrenar. Realmente vive para su trabajo", elogia uno de sus grandes admiradores en el club, que repasa las virtudes de su compañero antes del decisivo partido de octavos de final de la Eurocopa 2020 entre Bélgica-Portugal.

Una actitud a la que estábamos acostumbrados y conocemos desde su paso por España, pero que sin embargo no había trascendido de forma tan actualizada los ingredientes imperdibles en su nueva dieta. Con más edad se suma más dificultad y parece no estar el final de un jugador que quiere romper todos los récords internacionales con su Selección.