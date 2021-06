"Sois homófobos": la respuesta de una famosa divulgadora científica a Vox por su apoyo a la nueva ley húngara

El polémico tuit de Vox, en el que mostraban su apoyo a la nueva decisión del gobierno húngaro sobre la prohibición de hablar de la homosexualidad en programas escolares, sigue generando polémica. La respuesta de la periodista y divulgadora científica Rocío Vidal (más conocida como La gata de Schrödinger) ha sido muy aplaudida en Twitter.

"¡Todo nuestro apoyo a Hungría!" Así comenzaba el tuit de Vox. Su fin era el siguiente: "Frente a la sumisión de los progres al dictado de lobbies, nosotros decimos que #OtraEuropaEsPosible". A estas declaraciones en la red social, Rocío Vidal contestaba: "Si prohíbes hablar sobre algo y haces como que no existe, condenas a miles de niños y jóvenes a ocultar su identidad, al silencio y a la soledad. No se me ocurre nada más horrible. Sois HOMÓFOBOS con todas las letras".

Si prohíbes hablar sobre algo y haces como que no existe, condenas a miles de niños y jóvenes a ocultar su identidad, al silencio y a la soledad. No se me ocurre nada más horrible.

Sois HOMÓFOBOS con todas las letras. https://t.co/hVo0Zw63R9 — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) June 24, 2021

La gata de Schrödinger ha aprovechado la ocasión para recordar la hipocresía del eurodiputado húngaro (József Szájer) que fue detenido en una orgía gay, después de haber criticado duramente las conductas homosexuales en el Parlamento Europeo.

Por no hablar de la hipocresía de quien promueve estos discursos de odio, mientras a escondidas hace lo contrario, como este diputado húngaro. Repugnante. pic.twitter.com/vp4ymYxGH6 — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) June 24, 2021

Tras estos tuits, Rocío Vidal ha subido otra publicación más personal en la que ha hablado sobre su sexualidad, tras haber sufrido varios ataques en Twitter: "Perdonad, pero es que tengo a decenas de personas insultándome por mi anterior tuit, y no quiero preocuparles. Sí, soy lgtb y no lo escondo; sí, defiendo los derechos humanos sin medias tintas; y sí, en esto me vais a tener enfrente. Si no os gusta, sabéis dónde está la puerta"