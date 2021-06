"En Hungría me preguntaban por ella": Aznar explica lo que le dicen de Ayuso en el extranjero

El expresidente del Gobierno, José María Aznar ha alabado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en un acto que han compartido este viernes con motivo de la clausura del curso 2020-2021 del 'Aula de Liderazgo' del Instituto Atlántico de Gobierno y la Universidad Francisco de Vitoria.

Allí Aznar ha puesto a Ayuso como ejemplo de liderazgo y ha subrayado que su victoria en las elecciones madrileñas han abierto la posibilidad a que haya en España "una alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez. Cree Aznar que Ayuso ha marcado el "camino esencial" a seguir a partir de este momento y "eso para Pablo Casado es una gran ventaja".

"Tuve que estar en Hungría y me preguntaban por ella"

Aznar no se ha cortado en halagos a la presidenta madrileña y ha reconocido que siempre está "hablando de ella" durante los últimos días. De hecho, ha confesado que en más de una ocasión le han preguntado por Ayuso fuera de las fronteras de España.

"Hace poco por razones profesionales tuve que estar en Hungría y me preguntaban por ella. Anteayer estuve en una conferencia en una universidad colombiana y me preguntaban por ella. Y antes de anteayer estuve en otra conferencia en Estados Unidos y me preguntaban por ella", ha indicado y, entre risas, ha explicado que siempre habla "bien" de la presidenta madrileña.

Aznar, sobre Ayuso: “Es un placer poder hablar de ella, lo cual hago casi todos los días. En Hungría me preguntaban por ella. Anteayer, en una universidad Colombiana, me preguntaban por ella, y antes, en otra conferencia en Estados Unidos. Siempre estoy hablando de ella, bien” pic.twitter.com/pbO1wkzWJu — El HuffPost (@ElHuffPost) June 25, 2021

El "éxito" de Ayuso para Aznar

Tras poner en valor el modelo del PP en Madrid basado en la libertad, Aznar ha destacado el "éxito" de Ayuso en los pasados comicios y ha subrayado que estos dos años ha demostrado tener "liderazgo" tanto en su "gestión de gobierno" como en su "capacidad política".

"Afortunadamente no es la única. Es una de las más relevantes, probablemente la más relevante en este momento, pero afortunadamente hay otras personas en una España que necesita alternativas, como es el caso por ejemplo de Pablo Casado, que tiene todas las condiciones para ejercer un liderazgo brillante y lo ejercerá. Yo espero y deseo", ha proclamado.