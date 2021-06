Iñaki Gabilondo estalla contra Aznar y el PP: "Su hipocresía me parece lamentable"

Este lunes, Iñaki Gabilondo se tomaba el último café de la temporada con Àngels Barceló y ha llegado "con dos enfados". El primero de ellos con lo ocurrido en Mallorca con el macrobrote que ya afecta a casi un millar de personas en una decena de comunidades. "España no le pilla el punto a eso de mandar, o nos pasamos de represivos o de permisivos. No entiendo esto", lamenta.

Por otro lado, Gabilondo ha criticado duramente al expresidente del Gobierno, José María Aznar tras sus declaraciones sobre los acercamientos de presos de ETA o la acusación a Rodríguez Zapatero de llegar al Gobierno gracias a un atentado. "Me parece escandalosa la hipocresía del Partido Popular en la lucha antiterrorista", clama el periodista, quien critica el plantón del partido liderado por Pablo Casado en el acto homenaje en el Congreso de los DIputados: "Me parece un escandalo".

"No puedo evitar recordar tantos años ante estos micrófonos asistiendo a los procesos de Aznar y Mayor Oreja al acercamiento de presos. ¿Cómo puede hacer ese juego de descalificación? Están haciendo creer a mucha gente que no se acuerda de aquello que no se ha hecho antes o que el acercamiento de presos es la libertad", comenta tajantemente Gabilondo, a la par que "comprende" que Pablo Casado no quiera saber nada del pasado del PP "porque no quiere recordar esto". "Aunque sí, cuando la economía vaya mejor, dirá que el PP ha hecho las cosas muy bien en el pasado. Estos actos de hipocresía me parecen lamentables", zanjaba Gabilondo.

Virginia Hernández, peleando por la supervivencia de su pueblo desde la administración

Virginia Hernández tiene 31 años y los últimos cinco como alcaldesa de su pueblo años, San Pelayo, en Valladolid por la plataforma Toma la Palabra (una coalición de IU y Equo). Tiene 50 habitantes empadronados, pero a diario vivirán unos 40. Cuando uno busca en la web el teléfono del ayuntamiento, te sale un móvil, que es directamente el móvil de Virginia. Y así dimos con ella.

Ayer celebramos y reivindicamos, un año más, el Orgullo a pedales y, por supuesto, no me lo quise perder.



Un junio más, la bandera 🏳️‍🌈 llena las calles como símbolo de una reivindicación colectiva de igualdad social y de derechos de las personas #LGBTI #Orgullo2021 🚴‍♀️🚴‍♂️ pic.twitter.com/RcZyEHp87P — Virginia Hernández🌾 (@VirginiaHGZ) June 27, 2021

Licenciada en filología, ejerció como profesora, pero, movida por la necesidad de evitar que se muriera su pueblo decidió presentarse a la alcaldía. No obstante, a pesar de gobernar, no puede vivir en su pueblo.

Virginia denuncia que el acceso a la vivienda tampoco es fácil en el campo, pues, donde se esperaría que fuera más fácil y barato, la realidad es que las casas están en muchos casos en estado de derribo o son de familias que piden altas cantidades de dinero.

No cobra por ser alcaldesa, es por voluntarismo. Como ayuda, cuentan con una secretaria una vez a la semana. En cambio, para el resto de cosas, tienen que improvisar. El plan es dinamizar el pueblo a través de la cultura: recitales de poesía o teatro, como el que hubo este pasado fin de semana.

En el pueblo, con una media de edad de cincuenta años, viven dos niños que hasta hace bien poco no tenían un parque en el que jugar. Para ir al colegio, se desplazan al pueblo más cercano Torrelobatón y también a Tordesillas, pues la escuela se cerró en la década de los 70. "No aspiro a que se reabra. Aspiro a que haya una buena red escolar en el mundo rural", explica Virginia.

Está a quince minutos de las ciudades cabecera y defiende que se puede vivir y trabajar en el pueblo. "En Madrid hay mucha gente que vive a más de 15 minutos de sus servicios", cuenta.

Recomendación librológica

La vida pequeña: el arte de la fuga, de José Ángel González Sainz, una "extraordinaria mirada" de nuestra sociedad actual. Un libro que también ha recomendado Antonio Muñoz Molina y que Iñaki Gabilondo ha escogido para este último café.