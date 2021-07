Caída "histórica" del paro en nuestro país: 166.911 desempleados menos en junio

Los ministros de Trabajo y Seguridad Social llevaban días anticipando que los datos iban a ser buenos, y así ha sido. En cuanto al paro, la bajada en 166.911 personas supone un récord histórico, que supera al de mayo, que había batido récord con 129.378 parados menos. Con todo, la cifra de parados registrados sigue siendo muy alta: 3.614.339. La bajada del paro alcanza a todas las actividades salvo a la agricultura, que registra un repunte de 1.882 parados, y en todas las comunidades autónomas, lideradas por Andalucía (58.281 parados menos), Cataluña (35.955 parados menos) y Baleares (12.602 parados menos).

En el caso del empleo, la Seguridad Social registra un aumento de ocupación de 233.056 afiliados, récord de la serie para un mes de junio. El sector que más afiliación gana es la hostelería, con una subida del 11,6%, y suben también por encima de la media la agricultura y las actividades artísticas. Por territorios, la afiliación sube en todos menos en La Rioja, que registra una ligera disminución.

Y si hablamos de los ERTE, un mes más se da una fuerte disminución: hay ahora 447.800 personas en ERTE, de nuevo, como en los últimos dos meses, unos cien mil menos que en el mes anterior. Restauración y hoteles siguen concentrando casi la mitad de los afiliados en ERTE: un 43,1% del total. Por territorios, la peor situación sigue en Canarias, donde más del 10% de los trabajadores siguen en ERTE.

"Hemos demostrado que la protección social es compatible con la eficiencia económica"

Con estos datos sobre la mesa, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, junto con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, analizan los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social del mes de junio. Es la primera vez en quince años que dos ministros presentan en rueda de prensa en directo los datos del paro. "Estamos ante la mayor caída histórica de paro de nuestro país. Nunca en la historia de la democracia española nos habíamos encontrado con una reducción de esta intensidad", ha insistido la ministra, poniendo de relieve estos datos tras la mayor crisis que hemos sufrido. A su juicio, estos datos demuestran el éxito de "una gestión de la crisis totalmente diferente" y que "las medidas de protección social y las políticas de rentas son compatibles con la eficiencia económica". Y afirma que "ante una crisis no hay que despedir, hay que acompañar a los empresarios y trabajadores para que haya flexibilidad interna".

Yolanda Díaz ha querido subrayar que este descenso del desempleo "no es un logro del Gobierno sino un logro colectivo de nuetro país, de empresarios y trabajadores". También ha hecho un llamamiento a la oposición para que "entienda que estos datos de paro registrado caminan en la buena dirección, los hagan de ellos y de ellas y se sumen, como los agentes sociales, a la transformación de este país".

La responsable de Trabajo ha querido detallar que es el cuarto mes consecutivo que se reduce el paro y que este mes lo hace en todos los sectores productivos excepto la agricultura. Además, ha destacado la importante reducción del paro en menores de 25 años, que supone un 18%. "Los datos son esperanzadores, caminamos en la buena dirección", ha concluido.

"Estamos recuperando niveles prepandemia"

Escrivá también ha destacado "el dinamismo en el mercado de trabajo" y, aunque ha reconocido que especialmente en las islas hay todavía mucha capacidad de recuperación (a la espera de la demanda internacional en el sector turístico), muchas comunidades están ya en niveles superiores a precrisis. Ha recordado que ya se han reactivado más de un millón de empleos: "Es interesante ver cómo estamos recuperando niveles prepandemia", ha dicho en varias ocasiones y ha adelantado que "en los meses que vienen seguiremos viendo cómo hay datos de recuperación todavía más significativos".

Ambos ministros han querido marcar las diferencias respecto a la gestión de esta crisis económica y la anterior. Escrivá ha destacado de forma especial la protección a los autónomos: "Prácticamente no se ha destruido trabajo en este colectivo".

Polémica por los 'boomers' y la disculpa del ministro

Precisamente, Escrivá protagonizó el jueves la polémica al asegurar que la denominada generación del baby boom (nacidos desde finales de 1950 a mediados de 1970) tenga que sufrir ajustes a la baja en sus pensiones. "Los 'baby boomers' podrán elegir entre un ajuste pequeño de su pensión o trabajar algo más", aseguró, palabras que ya han sido rechazadas por los sindicatos y las patronales.

El ministro ha lamentado este viernes haber hecho esa afirmación tan desacertada: "Tengo que reconocer que ayer no tuve mi mejor día. No transmití esa certidumbre al hablar de algo que aún está por definir". Un trabajo que llevará meses y que, según Escrivá, tiene como objetivo asegurar a los pensionistas "absolutamente su poder adquisitivo de forma permanente".

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, criticaron la falta de prudencia de Escrivá al haber hecho este planteamiento en el día de la firma del acuerdo de pensiones y antes de haber arrancado las negociaciones para definir este mecanismo que deberá estar listo antes de noviembre y se empezará a aplicar en 2027. Unai Sordo ha dejado claro que la apuesta de los sindicatos es que esas generaciones tengan pensiones "equivalentes a las que hoy en día estamos sufragando" y que se deberá aumentar el gasto para garantizar esta suficiencia. También Pepe Álvarez ha incidido en que la postura de los sindicatos en las negociaciones "no va a ir por ahí" y ha tachado de "gran hipocresía" plantear "una división entre pensionistas futuros y actuales". "Yo creo que anticiparse en un día como hoy a qué va a pasar en próximas generaciones no me parece que sea lo más prudente", ha deslizado Álvarez.

En un comunicado conjunto, CEOE y Cepyme lamentaban "las desafortunadas declaraciones" de Escrivá y han aclarado que dicha pretensión "no forma parte del acuerdo alcanzado ni se comparte". "La definición del nuevo factor de sostenibilidad, en sustitución del actual, que ha quedado supeditada a una futura negociación, debe sustentarse en la equidad y la solidaridad intergeneracional evitando, en todo caso, que recaiga.