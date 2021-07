Fauci pide a los estadounidenses que dejen de lado las "diferencias" y vayan a vacunarse

El principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, llamó este domingo a la población a dejar las "diferencias" y vacunarse para evitar muertes "prevenibles". "Estamos lidiando con una situación histórica con esta pandemia y tenemos las herramientas para contrarrestarla", declaró a la cadena NBC.

Una encuesta difundida este domingo por el diario The Washington Post y la cadena ABC News reveló que, entre los que aún no se han inmunizado, un 74 % consideró "improbable" que reciba una inyección. Fauci lamentó que cerca del 99,2% de las personas que murieron en las últimas semanas a causa del virus no estaban vacunadas. "Ninguna vacuna es perfecta, pero cuando hablas de la posibilidad de evitar la hospitalización y la muerte, es realmente triste y trágico que la mayoría de ellas sean evitables y prevenibles", afirmó.

Fauci se muestra preocupado por la variante Delta

Consultado sobre la variable delta, el experto advirtió de que "claramente es más transmisible" y señaló que "parece ser más letal", en cuanto a su gravedad, ya que es más probable que los contagiados requieran hospitalización o, en algunos casos, se expongan a la muerte.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) estiman que la variante delta, detectada primero en India, representa actualmente el 25 % de los nuevos casos de la covid-19 en Estados Unidos, que ya superó las 600.000 muertes por la covid-19.

Día de la Independencia sin el 70% con al menos una dosis

El coordinador para la covid-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, indicó que este 4 de julio, cuando Estados Unidos conmemora su independencia, el país tiene "mucho que celebrar" y destacó que dos de cada tres estadounidenses adultos, mayores de 18 años, han recibido al menos su primera dosis de la vacuna.

Las cifras de los CDC señalan que un 47,3 % de la población estadounidense (156,9 millones de personas) está completamente vacunado y un 54,9 % (182,1 millones) ha recibido ya la primera dosis. Esos porcentajes se elevan a 58,1 % con vacunación completa entre la población mayor de 18 años y a 67 % con una inyección.

El presidente estadounidense, Joe Biden, se había fijado como meta para este 4 de julio que un 70 % de la población adulta estadounidenses hubiese recibido ya al menos una dosis de la vacuna.