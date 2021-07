"A Messi le da igual que despidan a todos sus compañeros": la crítica a la actitud del futbolista argentino

La 'Barra Libre' analizó este lunes en SER Deportivos la situación actual de la selección española en la Eurocopa. El combinado pondrá rumbo a Londres este mismo día un para preparar el partido que les enfrentará a Italia en Wembley el martes 6 a las 21:00. Además, el tema de la renovación de Messi también se trató en esta sección del programa. Antonio Romero, Antón Meana, Miguel Martín Talavera, Jordi Martí y Manolete fueron los integrantes que, junto a Francisco José Delgado, repasaron la última hora deportiva.

La previa del Italia - España

Antonio Romero: "Creo que son las dos selecciones que mejor han jugado al fútbol desde que arrancó el campeonato, junto con Dinamarca. Son dos equipos con unas características muy definidas, independientemente de quien sea el rival. Eso nos garantiza emoción y un partidazo que es lo que corresponde a unas semifinales".

Antón Meana: "No se le reconoce del todo al seleccionador lo que está haciendo. No se valora que Luis Enrique ha puesto en valor a este equipo. Podría estar entrenando a cualquier conjunto de la Premier League y dijo que sí cuando le llamó Rubiales hace tres años, independientemente de estar perdiendo dinero por perder a España. Ha llegado, ha cambiado al equipo y ha conseguido meter a España en semifinales. Si fuera otro seleccionador que cayera mejor, le daríamos más bola".

Antonio Romero: "No comparto esa opinión. Se le está dando la misma bola que a los otros entrenadores cuando ganábamos. Viví disparates con Luis Aragonés y con Vicente del Bosque y con Luis Enrique estoy viviendo lo mismo. Cuando se ha equivocado se ha dicho y ahora que está acertando se está diciendo también".

Miguel Martín Talavera: "A Clemente en su día se le linchó en su día por las decisiones. Falta decir que las críticas siempre van por lo mismo, porque faltan algunos jugadores en la convocatoria, en este caso del Real Madrid. ¿Por qué crees que se le criticaba a los entrenadores de España entonces?"

Jordi Martí: "La crítica forma parte del ejercicio de nuestra posesión. Lo que no es tolerable es una falta de respeto, como ya dijo Luis de la Fuente en 'El Larguero'. Se ha hecho una descalificación de las decisiones de Luis Enrique. No confundir la crítica con la descalificación y la falta de respeto. Una cosa está bien y otra hay que denunciarla. Cada uno que vea lo que ha dicho y que reflexione sobre ello. Yo le aplaudo a Luis Enrique, no tiene que ser fácil resistir tanta polémica".

Manolete: "Estoy muy ilusionado de lo que puedan y deban hacer Pedri, Koke y Busquets, esa es la base del partido de mañana. Si los tres están al nivel, a Italia se le puede ganar. Tenemos que esperar a seguir viendo un alto nivel futbolístico".

Miguel Martín Talavera: "Mucho sufrimiento para mañana. Tenemos que ser más hábiles con los cambios porque Italia no nos va a perdonar ni una. El partido se ha caído cuando ha quitado a Koke en el tramo final".

¿Perderá realmente dinero Messi en su nuevo contrato?

Jordi Martí: "Te dejas un asunto que para mí es grave. Se ha producido una rescisión unilateral de un contrato. En magistratura tumbarán esta medida, así que esto te demuestra la sensación de prisa que tiene el Barça por apretar el acelerador para acortar salarios. En esta situación actual no cabe la renovación de Messi".

Miguel Martín Talavera: "No es esa la razón, estás mintiendo. Hay que meter su sueldo, que prácticamente no se va a bajar, en una masa salarial. Da de bruces con la idea del propio Messi de que le gustaba un equipo competitivo. Es un problema muy grave de muy difícil encaje y lo estás vendiendo como es algo fácil de cuadrar".

Antonio Romero: "Hemos pasado de un burofax a la idea de pensar que prefería el proyecto y no el dinero. Ahora estamos por el paso de que Messi está sin contrato y le da igual el que salga, mientras que a él le respeten el dinero que tiene que ganar".

Jordi Martí: "Si tú tienes la noticia de que no se va a reducir el sueldo, publícala porque es noticia y vamos faltos de noticias".

Antonio Romero: "Yo no he dicho eso. Vosotros venís vendiendo en esta sintonía que a Messi no le importaba el dinero".

Jordi Martí: "Me quedo perplejo. Parad ya con los números que no nos interesan. No es un 10%, es un 40% lo que se va a bajar el sueldo".

Antón Meana: "Hay un tema importante que no estáis manejando. El Barça va a seguir existiendo sin Messi. Pasó con Maradona, con Cruyff, con Guardiola de entrenador... A Messi le da igual que despidan a todos sus compañeros, solo le importa que le paguen lo suyo. No es un buen mensaje para el exterior lo que están dando. Él es el más grande de la historia, pero si no se puede, no se puede".

Jordi Martí: "La idea no es cargarse a toda la plantilla del Barça. Hay muchas formas de seguir, puedes hacerlo ganando ocho ligas de doce o por otro lado puedes ganar dos de treinta".

Miguel Martín Talavera: "El mensaje que acaba de dar Jordi es que por ganar y por los títulos vale todo y es algo que me deja asombrado".

Jordi Martí: "He empezado diciendo que me parece incomprensible que se utilice la rescisión unilateral de los contratos, recuérdalo".

Antonio Romero: "Solo quiero decir una cosa. Messi en las últimas temporadas ha venido ganando 75 netos, algo más de 140 brutos. ¿Tú puedes decirle a los oyentes de la Cadena SER en qué consiste esa rebaja de Messi?".

Jordi Martí: "Según los papeles que he visto es que en las dos próximas temporadas, el sueldo se le reduce sobre un 40%. El plan es mantener una vinculación laboral cuando esté en Estados Unidos a modo de embajador".

Antonio Romero: "No vendas la película de que va a perder dinero, porque es mentira. Va a ganar en dos años ochenta millones netos con 34 años. En los siguientes años va a recuperar el dinero perdido anteriormente trabajando de embajador con un sueldo que no corresponde con ese oficio. Esta es la realidad del contrato, la disfracéis como lo disfrazáis".