Simón, ante los brotes en jóvenes: "No es por su edad, es porque son grupos que están menos vacunados"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado que la situación actual de la pandemia en España "no es nada buena". En nuestro país sigue siendo noticia el 'macrobrote' de Mallorca y los viajes de fin de curso que ha provocado contagios entre los jóvenes como por ejemplo el brote de navarros que viajaron a Salou acumula ya más de 700 casos. "No es por ser joven, esta situación se da porque son grupos que están menos vacunados o que no lo están. Estamos pidiéndole un esfuerzo muy superior que al resto de la población. Las personas mayores mostraron una responsabilidad muy importante y empezaron a vacunarse a partir de enero mientras que los jóvenes que han hecho el mismo esfuerzo y han tenido que demostrar este ejercicio de madurez durante más meses", ha señalado Simón, que a su vez ha subrayado que esta franja de edad ha tenido que hacer un esfuerzo "mayor": "Han tenido que demostrar este ejercicio de madurez durante más meses".

La incidencia en España se dispara este lunes y sube 51 puntos en el fin de semana, por lo que supera los 200. Entre los jóvenes, su IA triplica la media nacional y sube casi 200 puntos con respecto al viernes. "Ahora mismo estamos en una situación complicada en cuanto a la transmisión pero no se está reflejando todavía en cuanto a los parámetros de gravedad", ha señalado el director del CCAES que ha lanzado un agradecimiento a la población más joven por ese "esfuerzo extra". "Ahora estamos en una situación en la que es difícil de valorar las medidas que se deben implementar. La intención inicial era controlar con casos graves, la ocupación hospitalaria y las muertes y eso lo hemos conseguido. Pero si sigue aumentando la incidencia entre los jóvenes puede repercutir en los mayores que no se hayan inmunizado aunque estén vacunados. Lo que estamos haciendo es un seguimiento muy exhaustivo para controlar los casos lo máximo posible. A partir de ahí, si se considera que hay que endurecer medidas, se propondrá a los órganos que toman decisiones", ha explicado.

Simón ha señalado que los "objetivos" van cambiando a lo largo de la pandemia y que en un principio era "reducir el impacto asistencial". "Ahora los detalles de en qué grupos y cómo se transmite la enfermedad son más relevantes. El indicador más importante que tenemos ahora es el de la vacunación, además de la incidencia por grupos de edad, eso es lo que nos va a marcar la evolución de la pandemia". Por su parte, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, que ha acompañado a Simón en rueda de prensa, ha destacado que "nos enfrentamos a una fase nueva de la pandemia, que viene muy determinada por los grupos de edad que están vacunados y los que no".

Simón, en rueda de prensa

"Los datos no son nada buenos, tenemos una incidencia de 204 casos. Sin embargo es cierto que esta incidencia es muy variable entre los diferentes grupos de edad".

"No es por ser joven, esta situación se da porque son grupos que están menos vacunados o que no lo están. Están empezando ahora mismo en los grupos para vacunar. Estamos pidiéndole un esfuerzo muy superior que al resto de la población. Las personas mayores mostraron una responsabilidad muy importante y empezaron a vacunarse a partir de enero mientras que los jóvenes que han hecho el mismo esfuerzo y han tenido que demostrar este ejercicio de madurez durante más meses".

"Una vez que se incrementa la transmisión el aumento en la ocupación hospitalaria se ve más tarde, pero de momento no estamos viéndolo. Estos datos nos hacen prever que cuanto mayor sea la transmisión en los grupos no vacunados, más probabilidad hay de que los vacunados que no se inmunizaron entren en contacto con el virus y tengamos algunos casos más graves".

"Ahora mismo estamos en una situación complicada en cuanto a la transmisión pero no se está reflejando todavía en cuanto a los parámetros de gravedad. Quiero agradecer a los jóvenes por todo este esfuerzo extra en comparación con el resto de la población debido a que su fecha de vacunación no ha empezado hasta ahora mismo".

"Este fin de semana se han inoculado más de un millón de vacunas. Tenemos al 56% de la población con al menos una dosis y más del 40%, con la pauta completa. Tenemos una cobertura del 63% con una dosis y del 45,4% con la pauta completa entre todos los mayores de 12 años. Ahora tenemos una situación complicada en cuando a la transmisión que no se está reflejando en los parámetros de gravedad".

"Llevamos ya un año y medio de epidemia y creo que ahora ya nadie tiene duda que las situaciones que favorecen los brotes epidémicos son aquellas en las que se generan riesgo de superdiseminación. Son lugares en los que se reúne mucha gente, en los que toda esta gente puede tener más facilidad para dejar de cumplir las medidas de control, si es en interior puede incrementar estos elementos superdiseminadores... Creo que en esta situación entender que esto puede estar asociado a unos eventos concretos es fácil de ver por qué las comunidades plantean estas medidas de control como las prioritarias. Es cierto que el ocio nocturno ha pasado un tiempo muy complicado durante este tiempo pero también es cierto que los ámbitos en los que se transmite el virus con más facilidad están muy claros. Las CCAA tienen un cierto margen para actuar, están haciendo propuestas en la línea más eficaz posible".

"Todos hemos visto aglomeraciones masivas sin distancia y sin mascarillas. Compartiendo bebidas, en situaciones como... exaltación de la amistad. Después de un año y medio, se puede entender, pero son la causa más probable de este incremento. Incremento que afortunadamente está afectando sobre todo a jóvenes, el problema estaría en que esto se viera también en los mayores, pero la vacunación lo está impidiendo".

"Las mascarillas están eliminadas en el exterior con unas condiciones muy concretas. Replantear si debían haberse mantenido como estaban no tiene sentido. Son obligatorias en todas las situaciones de riesgo, no creo que haya que dar ningún paso atrás en ese sentido".

"La enfermedad que provoca la variante delta no parece que sea más grave. Respecto a la transmisibilidad, parece que es un 20% más transmisible que otras, pero todavía se está estudiando. No parece que escape a la vacuna por completo, pero sí hemos visto que es más eficiente cuando se ponen las dos dosis".