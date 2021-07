"Qué vida más perra los que no tenéis otra cosa que hacer": Mónica López estalla en Twitter tras su despido

'La hora de La 1', magacín matinal de Televisión Española (TVE), se despide de su presentadora Mónica López, quien ha finalizado su etapa al frente del programa el pasado viernes. Con el fin de la temporada televisiva llega una nueva dirección al ente público que ya está comenzando a tomar decisiones drásticas respecto al futuro de algunos periodistas del medio.

Mónica López ha sido una de las afectadas, quien se enteró el pasado viernes de su destitución sin poder despedirse de su audiencia. La presentadora no se había pronunciado hasta el domingo, cuando estalló a través de su cuenta personal de Twitter con un mensaje que no ha dejado a nadie indiferente.

"Ha sido un enorme placer y un orgullo trabajar con el equipo de 'La Hora de La 1'. Ellos ya saben cuánto les admiro y les adoro. Gracias mil por las muestras de cariño. Me llevo un año absolutamente maravilloso, que he disfrutado casi cada minuto. Y a los casi puñalás", comentaba la meteoróloga en su primer tweet.

Ha sido un enorme placer y un orgullo trabajar con el equipo de @LaHoraTVE . Ellos ya saben cuánto les admiro y les adoro.

Gracias mil por las muestras de cariño. Me llevo un año absolutamente maravilloso, que he disfrutado casi cada minuto. Y a los casi puñalás. — Mònica López (@monicalopez_tve) July 4, 2021

Media hora después publicaba el siguiente mensaje: “A los bonitos: os leo y tenéis mi amor para cada uno. A los feos: qué vida más perra si no tenéis nada más que hacer que venir a vomitar mierda a Twitter…”, estalló la presentadora tras los mensajes negativos recibidos en su primer tweet y tras conocer su despido.

A los bonitos: os leo y tenéis mi ❤ para cada uno



A los feos: qué vida más perra si no tenéis nada más que hacer que venir a vomitar mierda a Twitter... — Mònica López (@monicalopez_tve) July 4, 2021

Aún no se conocen los detalles sobre el programa tras la no renovación de López. 'La Hora de La 1' seguirá durante el verano, pero no se asegura su continuidad a partir de septiembre ni tampoco quién será el sustituto como presentador o presentadora del programa. El director de TVE, José Manuel Pérez Tornero, ya aseguró que habría cambios y que estos debían “ser graduales” y plantear “cambiar caras e innovar”.

El director del programa, Lluis Guilera, dedicó unas palabras de despedida a Mónica en su cuenta personal de Twitter: “Ha sido un lujo trabajar esto meses con Mónica. El reto que tenía era inmenso y lo ha superado con nota. Y lo digo porque he estado a su lado estos meses, cada día, muchas horas. Petons”, escribió.