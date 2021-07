Íñigo Errejón recupera este discurso tras el asesinato de Samuel: "Muchos pensaron que exageraba"

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha recuperado en Twitter una intervención suya en el Congreso de hace tres meses en la que pedía al Gobierno medidas frente a las agresiones homófobas. Con el texto "hace 3 meses en el Congreso sobre las agresiones por LGTBIfobia. Muchos pensaron que exageraba", Errejón ha querido compartir este fragmento del vídeo en el denunciaba la vulnerabilidad de este colectivo tras la paliza mortal a Samuel en A Coruña.

La Policía ha identificado a 15 personas en relación con el asesinato de Samuel. Todas las vías de investigación siguen abiertas, según fuentes policiales, entre ellas la de que se trate de un crimen motivado por la condición sexual de la víctima. Las declaraciones de las amigas de Samuel que escucharon ese "O dejas de grabar, o te mato, maricón", son la prueba, según los colectivos LGTBI.

Errejón argumentaba de esta manera la necesidad de adoptar medidas para proteger al colectivo:

"Cada vez que denunciamos en esta Cámara la desigualdad de derechos alguien nos dice que esto es por rencor y por odio. Es exactamente por lo contrario. Es por amor al otro que queremos que los derechos de algunos sean derechos para todos. Se lo digo yo que soy un privilegiado. Yo nunca he tenido que soportar chistes de un tío en la cena de Navidad sobre mi orientación sexual. Yo nunca he tenido que mirar alrededor para decidir si le cojo a mi pareja la mano por la calle. A mí nunca me han dicho que no soy normal, o que soy un desviado. Yo nunca he tenido que disimular la pluma en el colegio para que no me partan la cara. A mí nunca me han esperado a la puerta de mi casa para llamarme engendro, perseguirme y darme una paliza como lo hicieron a Eva Vildosola en Barcelona. Pues es muy sencillo: que aquello que nunca me ha pasado a mí no le pase a nadie en España".

Feijóo: "No me atrevo a decir si se puede calificar de problema de homofobia"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido la "consternación" e "impacto" que le ha causado el crimen de Samuel Luiz en A Coruña, pero preguntado acerca de si considera que hay un problema de homofobia en el país, ha rechazado caer en la "especulación" y ha abogado por dejar que avance la investigación sin "atreverse" por el momento a calificar el "brutal asesinato" de "homófobo".

En una entrevista con la Cadena SER, ha reconocido que no conoce novedades del caso, pero ha recalcado la "consternación" que produce que en una ciudad "tranquila" como A Coruña, dentro de una comunidad "tranquila" y con un índice de delincuencia "bajísimo" se pueda producir "un asesinato tan brutal".

"No oculto que no dábamos crédito cuando empezamos a conocer la noticia", ha dicho, antes de añadir que "no hay ninguna explicación" para lo ocurrido y que lo que sería deseable es que se identifique a los autores de la paliza mortal. A renglón seguido, preguntado sobre si cree que hay un problema de homofobia en España, se ha mostrado más cauto.

"Hay un problema de irracionalidad, de instinto asesino por parte de las personas que le han apaleado y le han matado. Yo no sé cuales eran sus inclinaciones sexuales ni creo que tenga relevancia, porque lo que ha ocurrido es que han matado a una persona, han matado a un hombre, no sabemos por qué. Cuando avance la investigación veremos cuáles son las causas, todas injustificadas e irracionales. Pero no me atrevo a decir si se puede calificar de problema de homofobia", ha aseverado.