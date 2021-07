Núñez Feijóo: "Estoy convencido de que Mariano Rajoy no sabía nada de una operación que fuese ilegal"

Miles de personas se concentraban este lunes en varias localidades de Galicia en protesta contra el asesinato de Samuel y contra la homofobia. Los testigos presentes, dos amigas del joven de 24 años fallecido, denuncian que se trata de un delito de odio, porque sus agresores le profirieron insultos homófobos.

En otro orden de cosas, la pandemia sigue aumentando su incidencia entre los más jóvenes y esta ya sube hasta los 640 casos por cada 100.000 habitantes y son varias las comunidades autónomas que están endureciendo las restricciones.

Sobre estos asuntos, sobre la posición del Partido Popular ante Vox y sobre los audios de Villarejo que apuntan directamente a la formación liderada por Pablo Casado, ha respondido Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia, en Hoy por Hoy con Àngels Barceló.

Villarejo y la implicación de Mariano Rajoy

"Este comisario está siendo enjuiciado. No voy a entrar en la defensa, ya veremos si lo que dice es verdad o no. Rajoy no solo me parece una persona respetable sino honorable. Que se conozca la verdad y no la estrategia de un defendido. Yo estoy convencido de que Rajoy no sabía nada de una operación que fuera ilegal. Nunca lo he hablado con él. ¿De qué le pregunto? Rajoy ha estado 30 años en política".

"Villarejo fue una persona condecorada. Lo mejor que puede pasar es que se cierre el sumario y se conozcan las conclusiones. No creo que por habla con él -en referencia a su reunión con Cospedal - pase nada".

Investigación sobre el asesinato de Samuel

"Estamos consternados e impactados de que se pueda producir un asesinato tan brutal. No dábamos crédito. No hay ninguna explicación. Nos gustaría saber quienes son".

¿Hay un problema de homofobia?

"Hay un problema de irracionalidad y de instinto asesino. No sé cuáles eran sus inclinaciones sexuales ni creo que tenga ninguna relevancia. Lo que ha ocurrido es que han matado a un nombre, no sabemos por qué. No me atrevo a decir si se puede tipificar como un problema de homofobia".

"Buscar una explicación a un asesinato, en este momento de consternación, me parece una especulación".

Auto de la Justicia de Madrid que señala a los migrantes como un problema social

"En mi comunidad, no son un problema. Solo tenemos un 4% cuando la media es de un 10%. Hay que dar tutela a los menores que no llega porque se le ocurre y que, en ocasiones, son víctimas de las mafias".

"La inmigración es un tema que debe de ser tratado con sensibilidad, pero que hay trata de personas y utilización con el objetivo de conseguir una ganancia es evidente".

La justicia ha avalado este lunes el cartel de Vox contra los menores migrantes y ha entrado en valoraciones: "Son un evidente problema social y político". La Fiscalía ha denunciado el cartel electoral al entender que podía constituir un delito de odio. La Audiencia Provincial de Madrid no está de acuerdo con esa afirmación y argumenta que alega que no se puede prohibir unas ideas y aceptar otras "tan criticables o más que estas".

¿Cómo puede recuperar el PP los votos de Vox?

"Vox es un partido distinto. En 40 años de democracia no hemos necesitado a este partido. Cuando ha habido problemas económicos en este país, el PP ha estado llamado a gobernar. Somos un partido que ha nacido con la Constitución. Somos un partido autonomista, Vox no lo es. Somos un partido europeísta, Vox no lo es".

"Mi partido no está gobernando con Vox en ningún lugar, aunque contemos con sus votos".

"Hay votantes que apostaban por el PP y ahora lo hacen por Vox. En Galicia, Vox no tiene ni un concejal en los ayuntamientos. Lo importante es el el PP es un partido constitucionalista, autonomista y europeísta".

¿Ha endurecido Casado su discurso para hacer frente a Vox?

"El PP es un partido reconocible. Me cuesta más reconocer al PSOE".

"Estamos en la oposición y tenemos que armar una alternativa de Gobierno".

Polémica frase de Casado sobre la Guerra Civil

Pablo Casado dijo la semana pasada una polémica frase sobre la Guerra Civil durante la sesión de control: "La Guerra Civil fue el enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia" a la que se ha referido el presidente de Galicia.

"Es una forma resumida e incompleta de explicar las cosas. La Guerra Civil fue un golpe de Estado y lo mejor que podemos hacer es aprender de lo que hicieron de forma inadecuada nuestros bisabuelos".

Indultos y alejamiento de la patronal y los obispos

"¿Por qué la CEOE y la Conferencia Episcopal se ha acertado al Gobierno? Hay muchos ciudadanos que se hacen esa pregunta. Si la CEOE ha rectificado, pues ya está. Y a los obispos catalanes hemos escuchado muy contundentes y a la Conferencia Episcopal, menos. ¿Hemos acertado con los indultos? ¿Ha cambiado algo o todo sigue sigual? No encuentro distinción entre el discurso de Puigdemont y el de Pere Aragonès. Hemos perdido la ocasión de hacer una indultos motivados, no para hacerlo cuando le interesa. Sánchez ha autoindultado su legislatura".

"Aquí hay un conflicto de intereses".

Preocupación por la evolución de la pandemia

"Estamos ya en una incidencia muy alta. La positividad supera el 6% y al llegar al 5% se encienden las luces de peligro. Tenemos un problema. Aún nos queda mucho camino".

"La vacunación comienza a frenarse un poco y tenemos variantes más peligrosas como la Delta".