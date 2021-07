"Qué rancia eres, zorra": una periodista de Telemadrid denuncia haber sufrido acoso callejero a pleno día

La periodista y presentadora del informativo diario de Telemadrid, Rocío Delgado, ha publicado un tuit en el que ha denunciado una situación de acoso callejero que ha sufrido por varios hombres caminando por la calle a pleno día, y ha conseguido en menos de un día hacerse viral con más de 36 mil 'me gusta'.

Cada vez son más las mujeres que están dentro del ojo mediático y que se animan a denunciar situaciones de este tipo. Hace unas semanas lo hacía la actriz Candela Peña, que al igual que le ocurrió a la periodista, visibilizaron que no es necesario que sea de noche para tener que sufrir este tipo de episodios.

Denuncia un episodio de acoso callejero por varios hombres



Por ello, y dado que se trata de una situación que viven cientos de mujeres a diario, la presentadora de los informativos nocturnos de Telemadrid ha contado su historia: "Volver tranquilamente a casa distraída mirando el móvil. Que un tipo rodeado de colegas te bloquee el paso y te diga que quiere hablar contigo. Respondes que te deje en paz y sigues andando mientras escuchas "qué rancia eres, zorra" y risas. Pensar, menos mal que es de día".

Volver tranquilamente a casa distraída mirando el móvil. Que un tipo rodeado de colegas te bloquee el paso y te diga que quiere hablar contigo. Respondes que te deje en paz y sigues andando mientras escuchas "qué rancia eres, zorra" y risas. Pensar, menos mal que es de día



Asco — Rocío Delgado (@RocioDelgadoP_) July 5, 2021

Una situación que le podría sonar conocida a cualquier mujer. Además, la periodista ha terminado el tuit diciendo "asco", una palabra que también han repetido varias personas que han querido mandar todo su apoyo a la periodista y que han agradecido que diera visibilidad a un problema que pasa a tantas mujeres diariamente.

Las redes se vuelcan con la periodista



También compañeros de profesión han enviado sus mensajes a Delgado, y la han animado a denunciar si se había quedado con la cara de alguno de ellos. La periodista Naiara Pinedo le ha escrito que "la calle de día o de noche también debería ser nuestra", y ella misma ha respondido que "totalmente. Pero en una situación como la que acabo de vivir nos hace muchísimo más vulnerables. Qué impotencia".

Totalmente. Pero en una situación como la que acabo de vivir nos hace muchísimo más vulnerables. Qué impotencia — Rocío Delgado (@RocioDelgadoP_) July 5, 2021

Y una usuaria ha contestado también a la periodista con un tuit que ha conseguido hasta 500 'me gusta'. "Me llama la atención que a nosotras nos pase esto y que ellos no tengan amigos que lo hacen. Chicos, empezad a señalar a los acosadores", ha denunciado, en una reivindicación para que, también desde el género masculino, se empiecen a juzgar este tipo de conductas.



Me llama la atención que a nosotras nos pase esto y que ellos no tengan amigos que lo hacen.

Chicos, empezad a señalar a los acosadores — Alicia Lopez (@alocua77) July 5, 2021

Pero seguimos blanqueando una política donde se permite dar voz y voto a un partido que minimiza/ningunea mientras da soporte indirectamente al machito violento tradicional español. — Albertito23 (@Albertito23) July 5, 2021

Gracias por contarlo y visibilizar que a día de hoy las mujeres nos vemos sometidas a este tipo de violencia machista. Un abrazo muy fuerte. — Loreto Arenillas (@Loretoarego) July 5, 2021

Beso enorme @RocioDelgadoP_ y espero que te hayas quedado con la cara de alguno para que los chicos de uniforme les hagan una visita. — Pedro Jiménez García (@pedrojimenezg) July 5, 2021

Y condeno totalmente todos estos actos denigrantes, q no solo tú has sufrido, amiga.

Nos pasa a muchas cada dia.

Y sin necesidad de ser una hermosura como tú eres.

Denunciaste? — 🌎 ⵣ🐝🌳 🏳️‍🌈AyahuasKinK🌳🐝 ⵣ🌎 (@AyahuasKinK) July 6, 2021