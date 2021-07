Google Maps: cómo activar la función para que te avise de los radares fijos y móviles en carretera

Durante los próximos dos meses se prevén 91,2 millones de desplazamientos por carretera en todo el país. Así lo daban a conocer hace apenas unos días el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, durante la presentación de su nueva campaña de concienciación, en la que hablaron sobre las claves de esta iniciativa y del dispositivo especial de tráfico para este verano.

Según daban a conocer los promotores de esta campaña durante su intervención ante los medios de comunicación, a lo largo de este verano habrá más de 1.600 sistemas de control que vigilarán la red de carreteras en todo el país. Del total de 1.607 radares previstos para esta operación veraniega, 780 radares serán fijos y 545 móviles (16 más respecto al año anterior). ¿Te gustaría saber dónde se encuentran? En la página web de la Dirección General de Tráfico podrás descubrir su posición de forma rápida y sencilla.

Descubre la mejor ruta para llegar a tu destino... y los radares que hay durante el trayecto

Sin embargo, esta información no te será de demasiada utilidad si ya te has subido en el coche, puesto que no podrás estar fijándote en la posición de los radares mientras esta conduciendo. Por esa misma razón, Google Maps te ofrece la posibilidad de conocer la posición tanto de los radares fijos como de los móviles de nuestro país. Todo ello a través de su aplicación móvil, disponible tanto para teléfonos móviles con sistema operativo iOS como Android, mediante la que podremos localizarlos en cuestión de segundos.

Para ello tan solo tenemos que acceder a la aplicación y establecer un destino en la barra de buscadores. A continuación, Google Maps nos mostrará la mejor ruta para llegar al mismo y distintas etiquetas con el icono de un cinemómetro, que nos alertarán sobre los distintos radares durante el trayecto. Aquellos que aparezcan en amarillo representarán los radares fijos, mientras que los azules harán lo propio con los radares móviles. Sin embargo, también es posible que nos aparezcan con un color anaranjado, lo que dejará en el aire si se trata de un radar fijo o móvil.

El teléfono te enviará una advertencia sonora cuando te acerques a un radar

Si haces zoom en el mapa, la aplicación te mostrará indicaciones sobre los distintos radares que encontrarás a lo largo de tu travesía. De hecho, si pulsas sobre los mismos, se abrirá una ventana de información mediante la que podrás ver el tipo de radar que es e incluso la última vez que se actualizó su presencia. Además, y con el objetivo de que no apartes tu vista de la carretera, la aplicación te alertará cada vez que estés acercándote a uno de ellos.

De hecho, en el momento que te estés acercando a cada uno de estos radares, la aplicación te enviará una alerta sonora y te mostrará a qué velocidad deberás circular en dicha carretera. Por lo tanto, y si vas a viajar próximamente, te recomendamos que actives Google Maps durante tu trayecto para que estés debidamente informado de todo lo que pasa en la carretera. Y es que, con el paso de los años, Google Maps ha dejado de ser una simple plataforma de mapas para convertirse en un centro de servicios de lo más práctico.