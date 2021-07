"No es una cuestión de sexos sino de talento": Florentino Fernández, sobre la falta de mujeres en el humor

El humorista Florentino Fernández ha incendiado las redes sociales con unas declaraciones que ha hecho en una entrevista a El Mundo, donde le han preguntado cuál era su opinión sobre la falta de mujeres cómicas a raíz de la polémica que desató 'La Chocita del Loro' hace unas semanas en Cadena SER.

Las redes lo han convertido en trending topic por la cantidad de críticas que han empezado a llegar al cómico, y tanto mujeres del mundo de la comedia como cientos de usuarios se han pronunciado indignados sobre estas palabras que ha tenido Fernández.

Florentino Fernández cree que falta talento a las cómicas españolas

El cómico ha sido preguntado por si seguía siendo el de la comedia un mundo machista, y ha asegurado que "si no hay más mujeres no es una cuestión de sexos sino de talento". Con estas declaraciones reafirma las dichas por 'La Chocita del Loro', cuya directora afirmaba que no había mujeres en su cartel porque hacen un humor "victimista o muy feminista".

Según Flo "da igual el sexo y la raza", aunque existen algunos "oasis en los que el talento aflora mucho más", y ha mencionado Andalucía como un sitio donde hay "talentaco de la hostia porque hay muchas horas de sol y un ambiente de la hostia", pero que si por el contrario vas a Dinamarca, no hay cómicos porque "está todo oscuro".

"Si tienen talento que las contraten y sino, pues no. Igual que a los hombres"

Sí que ha reconocido que "hemos tenido grandes cómicas en la historia de España y si ahora hay menos, pues bueno, tampoco hay cómicos niños o ancianos". El periodista, al escuchar estas afirmaciones le ha reformulado la pregunta diciéndole que si realmente pensaba que fuera cuestión de talento, y él ha asegurado sin ningún temor que sí, pero que lo que ocurre es que cada uno reivindica su historia, y ha reproducido con cierta ironía la frase "es que tenían que contratar más mujeres".

"Bueno, pues si tienen talento que las contraten y si no, pues no. Igual que a los hombres. No me parece cuestión de decir que hay que contratarlas porque esto tiene que ser así. Que sí, que nuestra historia es heteropatriarcal, el hombre y tal y cual, pero es algo que hemos heredado y vamos a cambiarlo pero hasta donde podemos y al ritmo que se puede", ha comentado Fernández, que ha vuelto a hacer una comparación, esta vez con Francia, y ha destacado que si no hubiera estado la dictadura de Franco en España se hubiera leído más.

Las redes sociales se indignan con sus comentarios

Y para terminar ha concluido con una reflexión en la que ha destacado nuevamente, que hay que estar a la altura: "Este tipo de reivindicaciones están muy bien, porque de vez en cuando hay que recordar que tiene que haber una paridad y que todos debemos tener las mismas oportunidades, pero luego tienes que demostrar que puedes estar a la altura".

Unas declaraciones incendiarias que las redes no han dejado pasar y han criticado duramente al humorista hasta convertirlo en trending topic, acusándolo de falta de talento, de llevar haciendo el mismo personaje desde hace años, y por supuesto han sacado a relucir de nuevo su polémica en Masterchef, donde fue acusado de hacer humor machista y homófobo hasta el punto de que tuvieron que recortar algunos momentos del programa.

Vaya decepción @flofdezz. Nada hombre. Son mejores las comedias familiares de dudosa calidad que hacéis @SSantiagosegura y todos vuestros amigos desde que a Torbe le metieron en la cárcel por abuso de menores, y queréis desvincularos de esa imagen. https://t.co/72hlKufzoE — R ϟ ♀ (@0RockHell) July 8, 2021

Su talento: burlarse de la pluma de un concursante de master chef pic.twitter.com/YDAWIp0tJg https://t.co/i2NdoeMlMP — italia no me falles 🇮🇹 (@BosquePuta) July 8, 2021

Quiero pensar que Florentino Fernández no dijo esto y es un titular sacado de contexto. Porque él mismo sabrá que su talento no le llega ni a la suela de los zapatos a Yolanda Ramos, Silvia Abril, Eva Hache, Carolina Noriega, Asaari Bibang, Anabel Alonso, Sofia Niño de Rivera… pic.twitter.com/a31tK7mikM — Lidia San José (@Lidia_San_Jose) July 8, 2021

" en Andalucía hay mucho talento porque hay muchas horas de sol" o argumento definitivo https://t.co/LO2bGOpZHB pic.twitter.com/KCOsYLds1B — Mari (@blandibluu) July 8, 2021

Espérate que tenemos al iluminado del día… igual no es falta de talento sino de OPORTUNIDADES como en muchos puestos de trabajo. @flofdezz siendo noticia por su falta de talento https://t.co/CT4mwVH2z2 — Beatriz BBG (@BeitaBBG) July 8, 2021