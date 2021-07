"¿Quieres ganarte cien euros, puta?", la actriz Vicky Luengo denuncia el acoso callejero al ir a vacunarse

Es difícil no saber quién es Vicky Luengo, uno de los grandes descubrimientos de la serie Antidisturbios, que se estrenó en octubre del año pasado. La actriz de 31 años da vida a la inspectora Laia en la serie policiaca, y ayer compartía en las redes sociales un episodio de acoso por parte de varios hombres que le dirigieron una serie de improperios en francés en plena calle, sin saber que la actriz entendía y hablaba el idioma.

En el relato, la mallorquina explica que unos hombres que andaban por detrás de ella empezaron a gritarle en francés frases como "¿quieres ganarte cien euros, puta?", "tiene buen culo", añadía otro, y acompañan hasta con un "llevas un tanga demasiado grande".

Decidió reprimirse

Luengo, dispuesta a responder al grupo de hombres, decidió no hacerlo por el bloqueo que padecía, y siguió andando, explica en el tuit que ya acumula más de 2,300 me gusta.

La mallorquina termina el relato con una escalofriante reflexión: "A los dos minutos me he sentido mal por no haberles parado los pies y me he puesto la vacuna enfadada y con sensación de haberme pasado por encima. No es justo y estamos hartas ya", sentencia indignada Vicky.

Las redes, volcadas con Vicky

La actriz ha recibido el apoyo de las redes sociales, le han animado a denunciar y han mostrado la repulsa ante este tipo de situaciones. Incluso mujeres que han vivido situaciones similares: "Justamente hace dos días, viví otra experiencia de acoso... No hay derecho, lo que tenemos que vivir por ser mujeres. Ánimo", señala Ana.

