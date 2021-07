Montero estalla tras los rumores de ruptura con Iglesias: "Detesto a quienes buscan destruir con juego sucio"

La ministra de Igualdad y una de las dirigentes de Podemos, Irene Montero, ha estallado en Instagram por los rumores de ruptura con Pablo Iglesias que se vienen sucediendo durante meses. "Nunca hablo de esto, pero hoy quiero hablar", ha comenzado Montero en una publicación en la red social.

"Detesto a la cloaca que miente tanto y con tanto descaro, detesto a quienes les protegen y también a quienes no les plantan cara pensando que la cosa no va con ellos. Detesto a quienes no saben hacer política y buscan destruir al adversario con juego sucio", ha escrito con visible enfado la ministra con respecto a las informaciones publicadas por varios medios de comunicación estos días atrás.

Rumores de ruptura desde el abandono de Iglesias de la política

Los rumores de ruptura entre Iglesias y Montero se llevaban repitiendo en los últimos meses, después de que el líder de la formación morada abandonara la política para centrarse en otros retos profesionales. De hecho, fue El cierre digital el primer medio que confirmó que la separación de la pareja se produjo en marzo cuando Iglesias decidió abandonar el Gobierno para centrarse en su candidatura a las elecciones de la Comunidad de Madrid.

A pesar de que el entorno cercano de la pareja desmintiera una y otra vez la ruptura, los medios se lanzaron a especular sobre la situación sentimental e incluso pusieron precio al chalet de Galapagar (donde viven) que supuestamente lo habrían vendido. Medios como El cierre digital o El economista habrían cifrado la casa en 660.000 euros dando por hecho la separación de Iglesias y Montero.

"Cuando la cloaca miente sobre tu pareja..."

Sin embargo, la propia ministra de Igualdad se ha encargado de desmentir la ruptura en redes sociales y ha lanzado una crítica feroz a las cloacas, oposición política y medios de comunicación. "Me han pedido muchas veces confirmar o desmentir noticias que tienen que ver con mi vida, pero ni antes ni ahora voy a hacerlo cuando otros lo decidan por mí. Ni más ni menos que cualquier otra persona", ha expuesto.

"Cuando la cloaca miente sobre tu pareja incluso cuando ya ha dejado la política, cuando difunde intencionadamente bulos, cuando te acosan judicialmente, cuando te persiguen en tu casa, en tus vacaciones, a tus hijos, tu familia se preocupa. Tus amigos y amigas se preocupan. Tu gente se preocupa. Y consiguen que mucha gente hable antes de tu vida que de la Ley Trans y LGTBI, o de la Ley Solo sí es sí, o de la próxima reforma de la Ley del aborto", ha continuado denunciando el "acoso y derribo" al que han sido sometidos durante estos años y que considera que "todo forma parte de una misma estrategia, sistemática, constante, por tierra, mar y aire" que "empezó hace mucho tiempo".

"No os metáis en política porque esto es lo que os espera"

Por último, ha reflexionado sobre los que intentan amedrentarlos para hacer "que no nos merezca la pena luchar y hacer lo que debemos". Por eso, lanza un mensaje a todos: "No os metáis en política, porque si lo hacéis bien esto es lo que os espera". A pesar de su enfado y las palabras para desmentir los rumores, Montero ha hecho alusión al feminismo y a la solidaridad de las personas.

"Menos mal que tenemos entre nosotras tanto feminismo. Que nos tenemos las unas a los otros. Que nos cuidamos y nos protegemos y nos reímos y cada vez más veces les ganamos", ha concluido.