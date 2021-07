Italia - Inglaterra: el cara a cara de una final histórica

Esta noche conoceremos quién será el campeón de la Eurocopa 2020. La selección de Italia se medirá contra Inglaterra en el Estadio de Wembley a las 21:00 en una final que se destaca por sus grandes duelos.

La selección de Italia viene de hacer una gran Eurocopa. No perdió ningún partido de la fase de grupos y no encajó ningún gol. Hito que no se había conseguido nunca en la historia de esta competición. Posteriormente la 'Azzurra' sufrió para pasar a cuartos de final tras eliminar a Austria en la prórroga. Luego consiguieron el pase a las semifinales tras eliminar a otra de las favoritas de la competición, Bélgica. Y por último para conseguir el billete para la final se enfrentaron a la selección española donde superaron a la selección de Luis Enrique en la tanda de penaltis.

Inglaterra tampoco lo tuvo facil. Pasaron como primera del grupo D, pero en los octavos de final se enfrentaron a la selección de Alemania donde ganaron por 2-0. Luego en cuartos de final eliminaron a Ucrania y en la semifinal se midieron ante una de las grandes revelaciones de esta Eurocopa, Dinamarca.

Esto a nivel general, pero si profundizamos veremos grandes duelos entre varios futbolistas de ambos combinados.

Lucha titánica en la portería

Comenzando por la portería de ambas selecciones, vemos que hay un duelo entre los porteros menos goleados de esta Eurocopa: Donnarumma y Pickford.

El guardameta italiano cogió el testigo de Gianluigi Buffon en 2018 y ha demostrado que está a la altura para defender la portería italiana. Fue uno de los protagonistas de la tanda de penaltis contra España al parar el disparo de Álvaro Morata.

Donnarumma y Pickford en la Eurocopa 2020 / Cadena SER

Por otra parte, Jordan Pickford es uno de los porteros más seguros de la competición, solo ha encajado un gol en esta fase final de la competición y fue en semifinales contra Dinamarca.

La veteranía de Italia contra la juventud de Inglaterra

Otro factor a destacar es la edad, para ser exactos en la zona de la defensa. Chiellini y Bonucci son los jugadores más veteranos de la selección italiana y entre ellos dos suman 64 años, pero son los centrales más fiables de la competición con su agresividad defensiva y marcando los ritmos del equipo desde su propio campo.

Una veteranía que no tiene nada que envidiar la selección de Inglaterra. Los jugadores claves en la defensa de los 'Three Lions' son Maguire y Stones. Ambos jugadores se han mostrado muy sólidos a la hora de frenar el ataque de sus rivales.

Chiellini y Bonucci con Italia y Maguire y Stones con Inglaterra / Cadena SER

Un delantero en racha contra uno que quiere reencontrarse con el gol

Las miradas estarán puestas en los delanteros de ambas selecciones. Por un lado está Ciro Immobile, que ganó la bota de oro en 2020 con la Lazio, y que ha destacado en la fase de grupos al marcar en los dos primeros encuentros.

El delantero italiano tiene la pólvora mojada, pero quiere ser uno de los protagonistas en la final de esta noche.

Lo tendrá difícil porque al otro lado estará Harry Kane. El delantero del Tottenham está en racha en esta fase final de la Eurocopa donde ha marcado un total de cuatro goles y quiere poner su broche de oro en esta gran final histórica para su selección.

Ciro Immobile y Harry Kane en la Eurocopa 2020 / Cadena SER

De compañeros a rivales

Esta noche habrá cinco jugadores que conocen lo que es ganar la Champions este año con el Chelsea. Las posibilidades de conseguir un doblete europeo como hicieron unos pocos se reducen a dos en caso de que Italia gane o a tres si el título lo consigue Inglaterra.

En la selección italiana Jorginho y Palmieri pueden conseguir ese doblete europeo y en el caso de la selección inglesa los aspirantes son James, Chilwell y Mount.

Esta noche saldremos de dudas de quiénes ganarán estos duelos cuando el árbitro pite el final del partido en el Estadio de Wembley.