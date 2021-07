Las alcaldesas de Gandía, Gavà y Puertollano renuncian a sus cargos para asumir los Ministerios este lunes

Tras la profunda remodelación de Gobierno que anunció el presidente Pedro Sánchez este sábado, está previsto que este lunes tomen posesión de sus cargos los nuevos ministros que se incorporan al Ejecutivo. En total se incorporan ocho caras nuevas y en su mayoría son mujeres que vienen de la administración local.

Sánchez ha apostado por el municipalismo y mayor presencia de mujeres en su gobierno para la segunda parte de la legislatura. Entre ellas, la alcaldesa de Puertollano Isabel Rodríguez; que asumirá el Ministerio de Política Territorial sustituyendo a Miquel Iceta, la alcaldesa de Gavà Raquel Sánchez; que estará al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana relevando a José Luis Ábalos, y la alcaldesa de Gandía Diana Morant, que sustituye a Pedro Duque en la cartera de Ciencia e Innovación.

Isabel Rodríguez deja Puertollano para asumir Política Territorial

Isabel Rodríguez, la nueva ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, ha renunciado a la alcaldía de Puertollano en un pleno urgente celebrado este domingo en el Ayuntamiento, donde ha señalado que deja la alcaldía "para servir a España, sabiendo que contribuyendo a nuestro país estaré ayudando también a nuestra ciudad", ha asegurado.

En su intervención ante el pleno, Rodríguez, muy emocionada, ha asegurado que los dos años de trabajo al frente de la alcaldía han sido "muy gratificantes y también intensos". La hasta ahora alcaldesa de Puertollano ha tenido palabras de agradecimiento para su equipo de gobierno, del que ha dicho sentirse "muy orgullosa", y para todos los concejales de la corporación a los que ha pedido "unidad y que sigan trabajando en defensa del interés general".

"Seguiré trabajando por todos ellos"

Rodríguez ha dado las gracias a la administración local, "la más cercana a los vecinos"; a los empleados públicos y jefes de servicio, así como a su gabinete de comunicación, "un trabajo que no se ve pero que son los que me han aguantado el rostro menos amable que todos tenemos en algunas ocasiones". Ha asegurado haberse sentido "muy respaldada en todo este tiempo por otras administraciones públicas como la Diputación de Ciudad Real o el Gobierno de Castilla La-Mancha, que desde el minuto cero marcó a Puertollano en su agenda".

No se ha olvidado tampoco de la ciudadanía en general, "aquellos que mostraron su confianza en mí en las urnas y también después, cuando paseando me encontraba con los vecinos que me pedían que siguiera trabajando para sacar adelante la ciudad". "Seguiré trabajando por todos ellos en el seno de un Gobierno que no pierde la perspectiva de la calle”, ha asegurado Rodríguez, quien también ha dado las gracias a "Pedro Sánchez por confiar en ella".

La nueva ministra también ha pedido perdón "por los errores cometidos, porque soy humana y me equivoco". "Prefiero errar por acción que por omisión", ha subrayado Rodríguez, quien ha "recordado los momentos más duros de la pandemia que asoló el mundo entero y a todos esos hombres y mujeres de Puertollano que nos dejaron a causa del virus". La última intervención de la hasta ahora alcaldesa ha estado marcada "por los agradecimientos en todos los ámbitos" y ha concluido dejando claro que "quiere a Puertollano y confía en su futuro".

Raquel Sánchez deja Gavà para asumir Transportes

La hasta ahora alcaldesa socialista de Gavà (Barcelona), Raquel Sánchez, se ha comprometido "dejarse la piel" en su nuevo cargo como ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y ha propuesto a la concejal del PSC Gemma Badia como su sucesora al frente del Ayuntamiento que ha liderado desde 2014.

La futura ministra de Transportes ha agradecido a Pedro Sánchez su confianza por el nombramiento: "es un honor increíble trabajar por mi país, por España, por Cataluña, por mi ciudad, desde esta dimensión. Es un reto que asumo con mucha humildad y mucha determinación. Me voy a dejar la piel en hacer todo lo posible para mejorar este país", ha indicado, visiblemente emocionada.

Raquel Sánchez ha prometido que ejercerá su nuevo cargo con "responsabilidad, rigor, honradez, determinación y, sobre todo, mucha humildad", convencida de que tras un año y medio de una "terrible pandemia" llega el momento de una transición en la que se deben abordar los grandes retos: "lo mejor para España será lo mejor para Cataluña y para Gavà". Ha desvelado que cuando el presidente del Gobierno le propuso incorporarse al ejecutivo le mostró su disponibilidad, aunque tuvo un sentimiento "ambivalente" porque ello suponía dejar el Ayuntamiento de su ciudad natal, tras siete años como alcaldesa.

La oposición le ha felicitado

La nueva ministra se ha emocionado en el pleno al admitir que en los últimos años ha sacrificado parte de su vida personal por su trabajo en las instituciones y al asegurar que su madre, ya fallecida, estaría "muy orgullosa" de ella. Todos los grupos de la oposición han celebrado el nombramiento de la alcaldesa como nueva ministra, le han agradecido su trabajo, le han deseado mucha suerte y aciertos en su nueva tarea y también han aplaudido que haya contribuido a situar el nombre de Gavà en el mapa.

"Soy vecina de Gavà, lo he dado todo, lo he hecho lo mejor que he sabido y he podido", ha respondido la hasta hoy alcaldesa, que ha prometido a los vecinos la seguirán viendo por el municipio: "seguiré siendo una ciudadana más de Gavà, siempre estaré con vosotros". En posteriores declaraciones a los periodistas, Sánchez no ha querido entrar todavía en concreciones sobre cómo afrontará como ministra de Transportes proyectos como la ampliación del aeropuerto del Prat, que ha provocado rechazo en varios municipios de la zona, entre ellos Gavà.

Diana Morant deja Gandía para asumir Ciencia

La nueva ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha manifestado este domingo, tras presentar su renuncia al cargo de alcaldesa de Gandía en un pleno extraordinario, que se "dejará la piel en el cargo para lograr "un futuro más próspero y sostenible", una misión para la que espera "estar a la altura".

En la sesión plenaria municipal, celebrada este domingo en la casa consistorial, se ha elegido como alcalde a José Manuel Prieto, número dos de la candidatura socialista, con los votos favorables de los concejales del PSPV-PSOE y Compromís Més Gandia, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP.

En su discurso de renuncia a la alcaldía, Morant ha comentado que ha vivido "con intensidad y honor, aciertos y errores, diez años dedicados a mejorar la vida de las personas que viven en nuestra ciudad, diez años trabajando con constancia e ilusión en nuestro ayuntamiento, seis de ellos en la alcaldía, una década que me deja recuerdos, experiencias y aprendizajes".

Tras resaltar que hace unos días no hubiera imaginado que se iba a producir esta situación, ha añadido que renuncia a ser alcaldesa y concejala de Gandía por ser "incompatible con mi nueva misión como ministra de Ciencia y Tecnología, un cargo que he aceptado con toda la voluntad pero con la promesa y el convencimiento de dejarme la piel para seguir transformando desde otra dimensión los mecanismos y las posiciones que nos lleven hacía un futuro más próspero y sostenible. Espero estar a la altura de las circunstancias".

"Nunca renunciaré a mi ciudad"

Para Diana Morant, esta oportunidad de ser ministra "es un éxito de la ciudad, de todos y de todas, de nuestro proyecto de ciudad que se suma al camino iniciado por el Gobierno de España y de Europa hacía una transición verde y digital que vele por la igualdad y la cohesión social y que no deje a nadie atrás, un proyecto que estamos desarrollando con todos los agentes económicos y sociales".

"Quiero dar las gracias a toda la corporación (por el respaldo recibido como alcaldesa) y puedo garantizaros que mi compromiso continúa intacto, pero ahora se traslada al conjunto del Estado", ha recalcado la nueva ministros, que en sus palabras finales de su intervención ha admitido que le invade "un sentimiento agridulce, por que inicio un nuevo compromiso al formar parte del Gobierno de España pero es duro renunciar a ser alcaldesa. Tengo claro que nunca renunciaré a mi ciudad, a mis amigos y a mis ideales, que me han hecho ser como soy hasta llegar aquí".