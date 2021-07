El enfado de Ibai Llanos tras la entrevista con el tiktoker que decía ser estéril para tener sexo sin condón

Hace apenas unos días, el popular tiktoker mallorquín Naim Darrechi confesaba, en una entrevista con el creador de contenido Vicente Ndongo (Mostopapi), que ha engañado a varias mujeres durante estos últimos años para mantener relaciones sexuales con ellas sin preservativo. En concreto, Darrechi, con 26 millones de seguidores en TikTok y otros 7 millones en Instagram, aseguraba frente a las cámaras que eyaculaba en el interior de las mujeres sin preservativo y que luego se justificaba diciendo, sin prueba alguna, que era estéril.

Unas declaraciones que le convertían de inmediato en tendencia en redes sociales, donde miles de personas han tildado de "abuso sexual" el comportamiento de Naim Darechi. Tanto es así que el vídeo llegaba hasta la Ministra de Igualdad, Irene Montero, quien anunciaba que llevaba al joven a la Fiscalía: "Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión. Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro".

Ibai Llanos carga contra Naim Darrechi y Mostopapi

Entre las personas que han reaccionado a la entrevista entre Mostopapi y Naim Darrechi destaca el creador de contenido Ibai Llanos, quien ha cargado duramente contra ambos por lo sucedido durante las últimas horas: "Lo que pasó fue una barbaridad que, sinceramente, es difícil de olvidar y de perdonar. En primer lugar porque él lo ha permitido, algo que no comprendo cómo ha podido suceder porque yo conociendo a Mosto sé al 100% que no está de acuerdo con eso".

Ibai lo tiene claro: hay temas con los que no se puede bromear. pic.twitter.com/pDJAXtlWHV — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) July 13, 2021

De hecho, el streamer vasco asegura, tras ver la entrevista en la que se vertieron dichas declaraciones, que a Mostopapi no le hicieron nada de gracia aquellas declaraciones en un primer momento: "La primera reacción se le ve como incómodo". Sin embargo, y lejos de pararle los pies, decidió reírle sus gracias y posteriormente compartirlo con su comunidad en las redes sociales: "La liada es que se ríe y lo sube. No me lo puedo creer. Cómo puede estar eso subido. No me lo puedo creer con lo que acaba de decir".

"Le dije que no me lo podía creer"

Tras ver esta entrevista, Ibai Llanos reconoce que se puso en contacto con Mostopapi para mostrarle su indignación por subir la entrevista a sus redes sociales: "Le dije que no me lo podía creer". Y es que, a pesar de que Mostopapi no pudo controlar lo que dijo su invitado, sí que pudo evitar que ese vídeo lo viera más gente: "Si él dice eso, tú no puedes controlar lo que dice, pero cuando ves que ha dicho eso, dejas de subir el vídeo".

El streamer vasco ha pedido tolerancia cero con este tipo de personas y que se dejen de compartir este tipo de opiniones en redes sociales: "Si te dice ese tipo de cosas le dices que no quieres colaborar con él, ¿Qué cojones estás diciendo?". Y es que, aunque lo diga en broma, Ibai Llanos recuerda que hay temas sobre los que no hay que bromear bajo ningún concepto.