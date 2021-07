Lluvia de millones en el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez

El Consejo de Ministros está de estreno este martes; estrena portavoz, en la figura de Isabel Rodríguez, que ha comenzado su andadura en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial con el compromiso de que "nada se quedará sin respuesta". Isabel Rodríguez ha roto el hielo contando una anécdota que le pasó con Alfredo Pérez Rubalcaba, "el mejor portavoz del Gobierno", en su opinión: "Yo era una joven portavoz y me dijo: '¿Te puedo dar un consejo?' Me dejó un decálogo del buen portavoz, y el primer punto era 'No des un titular: da el titular que tú quieras dar'. Lo voy a intentar".

La nueva portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial ha anunciado que el Ecofin ha dado hoy el último paso para que se pueda disponer de los fondos europeos: "Pondremos en activo todos los proyectos en los que lleva trabajando el Gobierno". Por su parte, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha destacado que supone el "pistoletazo de salida para que estos fondos lleguen a las empresas en esta etapa de recuperación".

Rodríguez ha dado paso a la ministra de Educación, Pilar Alegría, para explicar que el Consejo de Ministros ha tramitado 1.185 millones de euros en transferencias del Plan de Recuperación para capacitación digital relacionada con el mundo de la educación. De esa cantidad, mil millones serán distribuidos entre las CCAA para afrontar la digitalización de las escuelas en España; el resto se dedicará a escolares en dificultades.



PERTE: "Un hito histórico"

El Consejo también ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del coche eléctrico y conectado que movilizará unos 24.000 millones de euros en los próximos tres años con una inversión pública y privada. Se espera que el plan cree 142.000 empleos y genere una contribución al PIB de entre el 1 y el 1,7% en dicho periodo, además de permitir que se alcancen los 250.000 vehículos eléctricos, los 100.000 puntos de recarga desplegados en España y la instalación de una fábrica de baterías. "Es un hito histórico, España lidera la movilidad del futuro", ha dicho Reyes Maroto, que ha afirmado que España se convierte en un hub europeo de electromovilidad con la ambición que el sector nos estaba reclamando".

Además, se han tramitado otros 1.600 millones en el Ministerio de Transportes y Movilidad para la rehabilitación de edificios públicos y viviendas sociales.

Los ministros que han acudido por vez primera a esta reunión son los de Presidencia (Félix Bolaños); Asuntos Exteriores (José Manuel Albares), Justicia (Pilar Llop), Transportes (Raquel Sánchez), Educación (Pilar Alegría), Ciencia (Diana Morant) y Política Territorial (Isabel Rodríguez).

También Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera acuden hoy a Moncloa con un grado superior en sus respectivas vicepresidencias al reducirse de cuatro a tres tras la salida de Carmen Calvo como vicepresidenta primera.

De la misma forma, Miquel Iceta se ha sentado en la reunión por primera vez como ministro de Cultura y Deporte, y María Jesús Montero, que ya no ejercerá de portavoz, suma a sus responsabilidades de Hacienda las de Función Pública.

Antes de la reunión, Pedro Sánchez y los 22 miembros de su Gabinete posaron en el Palacio de la Moncloa para la tradicional foto de familia del nuevo Gobierno.