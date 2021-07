Pedro Sánchez: "Es evidente que Cuba no es una democracia. No lo es"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a la situación actual en Cuba en su entrevista de este martes en 'Informativos Telecinco'. Preguntado por el estallido social en Cuba y por las protestas sociales más numerosas del país en décadas, el presidente del Gobierno ha pedido libertad para las manifestaciones.

"Tenemos que pedir, en primer lugar, que se puedan manifestar libremente los cubanos. En segundo lugar, que se puedan acelerar todas las reformas que necesita la sociedad", ha dicho Sánchez a Pedro Piqueras.

Horas antes de la entrevista, el Gobierno, en voz de su nueva portavoz, Isabel Rodríguez, aseguraba que estaba "muy preocupado por Cuba" y que "España es una democracia plena que defiende la democracia, los derechos y las libertades", pese a que Podemos negaba que el actual régimen cubano sea una dictadura. La postura del Gobierno ha sido considerada tibia y equidistante por la oposición, quien ha coincidido en mostrar su apoyo al pueblo cubano y pedir al presidente Pedro Sánchez una “condena expresa de la represión” desatada por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, contra los manifestantes.

Preguntado en la entrevista de este martes, el presidente del Gobierno ha querido ser claro y ha afirmado que Cuba no es una democracia: "Es evidente que Cuba no es una democracia. No lo es. Pero dicho esto, tiene que ser la sociedad cubana la que encuentre ese camino y la comunidad internacional la que ayude para encontrar ese camino de progreso, de prosperidad y de defensa de los derechos y libertades de las que nosotros gozamos", ha afirmado.

Sánchez ha reconocido como "muy graves" las imágenes de la detención de una ‘youtuber’ o las informaciones sobre la detención de la corresponsal de ‘ABC’, de la que España ha reclamado la "pronta liberación". Además, ha considerado que estas son decisiones "improcedentes".

El presidente ha dicho también que hay "múltiples cuestiones" detrás de las manifestaciones en las calles de Cuba, y uno de ellos es la "emergencia sanitaria" generada por la pandemia, ante la cual los países más avanzados "tenemos que ser extraordinariamente solidarios". De esta forma, Sánchez ha evitado referirse a Cuba como una dictadura, al igual que han hecho tanto la nueva ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, como el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares.