Margarita del Val advierte a las personas vacunadas del riesgo que aún tienen: "Llevo seis meses diciéndolo"

Aunque la vacunación va avanzando a buen ritmo en España, el riesgo de contagio sigue estando latente en el día a día, empeorando en las últimas semanas en algunas comunidades autónomas. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), alertó este lunes que España sigue teniendo "una incidencia muy importante", y de hecho algunos de los contagios corresponden incluso a personas ya vacunadas. Algo que, según ha señalado la viróloga del CSIC, Margarita del Val, lleva "seis meses diciéndolo".

Del Val ha estado esta mañana en El programa del verano de Telecinco y ha advertido a las personas vacunadas que no se descuiden y sigan teniendo cuidado porque no están del todo seguras frente al coronavirus. "Yo llevo seis meses diciéndolo. Las personas vacunadas están protegidas de los síntomas, pero no del contagio. Ellas se pueden contagiar, sabemos que unas tres veces menos, pero sí que pueden coger el virus", explica.

Margarita del Val: "Pueden contagiar a otros"

"La carga viral que tienen estas personas que se contagian estando vacunadas, tengan o no tengan síntomas, es bastante alta, es casi tan alta como la de las personas no vacunadas. Por la tanto, es muy probable que puedan contagiar a otros", prosigue, reafirmando su mensaje de que los vacunados se pueden contagiar y contagiar a los demás. "Los síntomas siempre son menores que si no estuviesen vacunados", añade Margarita del Val sobre los que ya tienen la dosis correspondiente de la vacuna.

No obstante, siguen estando más expuestos los no vacunados, los jóvenes, para los cuales también pide protección y cuidado: "Puede haber muchos contagios y es cierto que habrá pocas hospitalizaciones y fallecimientos de los jóvenes, pero hay que protegerles. Tiene problemas de secuelas de covid a largo plazo y es muy preocupante".

Sobre los síntomas que pueden tener los jóvenes, la viróloga señala qué secuelas pueden persistir tras el contagio. "Una de cada diez personas de entre 15 y 30 años acaba con problemas para concentrarse, de memoria, de la niebla mental y uno de cada seis termina con fatiga y problemas para respirar bien", asegura.