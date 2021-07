El mapa que te dice cuál es la atracción turística más popular de cada provincia española

España y verano, verano y España. Con la llegada del buen tiempo, no hace falta salir del país para disfrutar de las bondades de cada una de las 50 provincias y de las 2 ciudades autónomas. En realidad, da casi igual la época del año en la que nos encontremos para hacer turismo, porque aquel 'Spain is different' está más vivo que nunca, con un país en el que el turismo en España supone 77.200 millones para el PIB, y eso que en 2019 fue la mitad.

Sea como fuere, a lo largo y ancho de la Península se puede de todo tipo de turismo, ya sea de interior, rural, urbano... De todo. Así, la plataforma Musement ha publicado una infografía con las atracciones turísticas más populares de cada provincia, ya sean lugares de culto religioso como catedrales, iglesias o basílicas, monumentos, edificaciones civiles, parques, playas y hasta lugares de ocio como parques de atracciones o zoológicos.

Para los que aún no saben su destino turístico, o para los que quieran consultar (y adivinar, en tal caso), cuál es la atracción de cada provincia, aquí tienen el mapa:

Mapa con las atracciones más populares de cada provincia / Musement

Los más atractivos

Los destinos ordenados por cada una de las reseñas que tienen en Google muestran que la atracción que más pasión despierta es la Sagrada Família en Barcelona, la monumental obra inacabada de Antonio Gaudí tiene 155.098 reseñas. Poca presentación necesita la joya arquitectónica de Barcelona, con su fachada del Nacimiento y las infinitas vistas hacia el cielo.

La Sagrada Família en Barcelona / Getty Images

La segunda atracción más popular en España se encuentra en la capital: el parque del Buen Retiro, con 130.592 reseñas en Google. Sus rincones como los jardines tales como el de la Rosaleda, el Palacio de Cristal o el estanque con animales hacen del Retiro uno de los lugares favoritos ya no sólo de los madrileños, sino de todos los turistas nacionales e internacionales.

La plaza de España de Sevilla es el tercer lugar con más reseñas de toda la Península con 98.227 reseñas. Obra del arquitecto Aníbal González, destacan sus 50.000 metros cuadrados, los azulejos que representan 49 de las 50 provincias españolas y los puentes y canales que la recorren.

Andalucía y el norte de la Península

Aunque estos son los tres primeros, cada provincia tiene su encanto y su monumento. En Andalucía destacan la plaza de España (Sevilla); la Alhambra (Granada); el puente Nuevo de Ronda (Málaga); la catedral de Cádiz (Cádiz); el alcázar de los Reyes Cristianos (Córdoba); el parque nacional de Sierra Nevada (Almería-Granada) ; el parque nacional de Doñana (Huelva), y el parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén).

En el norte, empezando por Cantabria destacan el Capricho de Gaudí en Comillas, el santuario de Covadonga en Asturias, en Galicia la catedral de Santiago en A Coruña, los hórreos de Combarro en Pontevedra, la muralla romana de y el cañón del Sil en Ourense.

En el País Vasco son notables el Museo Guggenheim en Bilbao; la playa de la Concha en San Sebastián (Gipuzkoa) y el parque de La Florida en Álava. En Navarra el palacio Real de Olite, y no muy lejos, en La Rioja, la concatedral de Santa María de la Redonda en Logroño.

¿En las dos Castillas?

En Castilla y León: el acueducto (Segovia); la plaza Mayor de Salamanca (Salamanca); la catedral de León (León); la catedral de Burgos (Burgos); el parque Campo Grande (Valladolid); la muralla (Ávila); el parque natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto (Zamora); el parque natural Montaña Palentina (Palencia), y la Alameda de Cervantes (Soria).

La Plaza Mayor de Salamanca iluminada de noche / Getty Images

En Castilla-La Mancha merece la pena visitar la catedral Primada (Toledo); las casas colgadas (Cuenca); el parque natural de los Calares del Mundo y de la Sima (Albacete); el castillo de Peñarroya, en Argamasilla de Alba (Ciudad Real) y el Zoo de Guadalajara (Guadalajara).

El resto de España

En Cataluña, además de la Sagrada Familia, destacan PortAventura en Tarragona, la Seu Vella en Lleida y el Teatro-Museo Dalí de Figueres en Girona. Cerca, en Aragón, la basílica de Nuestra Señora del Pilar (Zaragoza); la plaza del Torico (Teruel) y el parque nacional de Ordesa y Monte Perdido (Huesca).

En Extremadura podrán visitar el teatro romano de Mérida (Badajoz) y la plaza Mayor de Trujillo en Cáceres, mientras que en Murcia será el teatro romano de Cartagena la principal atracción turística. En las dos ciudades autónomas, en Ceuta la casa de los dragones y en Melilla el parque Hernández.

Por último, en las Islas Baleares la catedral de Palma de Mallorca y en Canarias los Jameos del Agua en Lanzarote (Las Palmas) y el Loro Parque en Santa Cruz de Tenerife.