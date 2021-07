Tsitsipas propone un cambio que revolucionaría el mundo del tenis y Kyrgios carga rápidamente contra su idea

El tenis actual tiene tres grandes reyes, uno suizo, otro español y otro serbio, que dominan el panorama desde hace una década y asemeja que por muchos rivales que se presenten, nadie podrá igualar lo que estas tres bestias han conseguido en los últimos años. 20 Grand Slams dominan sus palmareses y otros intentan lograr la forma de acercarse en los próximos lustros.

Uno de ellos es el griego Stefanos Tsitsipas, el joven tenista está teniendo regularidad en los últimos años y su número 4 del mundo en el ranking ATP lo demuestra como el líder absoluto de la otra liga, si descartamos a Djokovic, Federer y Nadal.

El propio Tsitsipas ha promovido e ideado uno de los cambios que revolucionaría el mundo del tenis en los próximos años. De esta forma, ha querido expresar en redes sociales un pensamiento que se puede transformar en realidad si la organización mandataria de la ATP le hace algo de caso.

¿Cuál es la propuesta de Stefanos Tsitsipas?

El tenista griego se ha expresado de esta forma en redes sociales sobre la figura del coach y que su ayuda sea efectiva en el propio campo, como hemos visto en la Copa Davis por ejemplo. Así lo ha dicho.

"El coaching debería estar permitido en el tenis, en todos puntos. El deporte necesita abrazarlo. Probablemente, somos uno de los únicos deportes mundiales que no permiten el coaching durante el juego. Háganlo legal. Es el momento de que el deporte de ese gran salto hacia adelante", publicó en su cuenta de Instagram.

Rápidamente entraron en el debate sus seguidores, pero sobre todos los argumentos que se dieron a favor y en contra destacaron las críticas de su 'amigo', Nick Kyrgios. El tenista que es más protagonista fuera de la pista que dentro, ha vuelto a copar las noticias por su discusión con Tsitsipas acerca de esta idea propuesta por el griego.

El australiano le replicó de esta forma: "Generalmente no me importan estas ideas, pero esta es terrible", le plantó en la misma publicación. El griego no se calló y respondió: "Te voy a conseguir un entrenador, no te preocupes por eso", apuntó. Las bromas dejaron paso a las indirectas y a un debate más profundo, en el que expresaron su contraposición respecto a este tema.

Kyrgios: "Creo que lo hice bien sin uno contra ti, amigo, jaja. Pero lo bonito del tenis es salir solo. Algunos eligen no tener un entrenador, otros no pueden pagarlo. En la cancha de tenis, es el campo de los jugadores. Creo que eso es lo bonito".

Tsitsipas: "LOL, es verdad. Entiendo tu punto, pero déjame recordarte que la realidad es que la mayoría de los entrenadores hacen coaching en cancha, sin importarle las reglas. ¿Por qué debería haber un castigo para el entrenador que siente la necesidad de hablar o dar un consejo?".

Un debate enriquecedor en redes sociales delante de todos los seguidores, cuyo cambio propuesto por el griego podría revolucionar por completo el tenis tal y como lo conocemos en estos momentos.