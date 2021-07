"No concuerda con el crimen": Ecclestone clama contra la sanción a Lewis Hamilton

El mundo de la Fórmula 1 sigue dándole vueltas al incidente entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en las primeras curvas del pasado Gran Premio de Fórmula 1. El británico echó de la pista al líder del Mundial y, pese a ser sancionado con 10 segundos por los comisarios, terminó ganando la carrera para recortar la desventaja que tiene en la clasificación respecto al piloto de Red Bull.

Este martes ha opinado sobre la acción Bernie Ecclestone, que fue máximo responsable del circo de la Fórmula 1. En declaraciones al 'Daily Mail', el británico no tiene dudas a la hora de señalar a su compatriota como el gran responsable de toda la polémica: "No era la curva de Lewis [Hamilton]. No estaba por delante cuando impactaron. Por eso le golpeó detrás. Diez segundos no fue acertado".

El hombre que comandó la Fórmula 1 asegura que el "castigo" que recibió el piloto de Mercedes "no concuerda con el crimen" que cometió. "No fue suficiente", apostilla recordando los diez segundos que se impusieron a un Hamilton que terminó ganando la carrera por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari). La diferencia final entre ambos fue inferior a cuatro segundos una vez aplicada la sanción. En su opinión, el castigo adecuado debería haber sido de 30 segundos, lo que habría relegado a Hamilton hasta la cuarta plaza y le habría impedido estar ahora a solo cinco puntos de Verstappen.

"Es ridícula"

El padre del piloto de Red Bull, Jos Verstappen, también se ha pronunciado sobre la acción y el castigo en declaraciones a 'De Telegraaf'. En su opinión, lo que hizo Hamilton "no es aceptable" y la sanción que se le impuso es "realmente ridícula".

Para el expiloto, el británico debería haber sido "descalificado" porque Verstappen le estaba por delante y le dejó espacio suficiente para evitar cualquier problema. "No puedes adelantar por el interior", insiste al analizar el lance de la carrera.