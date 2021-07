Usain Bolt critica las nuevas zapatillas: "Cuando lo vi no lo podía creer, es ridículo"

Este viernes arrancarán oficialmente los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 después de que se celebre la Ceremonia de Apertura. No obstante, este jueves y este viernes, antes de dicha ceremonia, ya se celebrarán las primeras pruebas.

Sin duda el deporte rey en los Juegos Olímpicos es el atletismo y cuando uno piensa en atletismo, piensa en Usain Bolt, el hombre más rápido de la historia. Pues bien, el jamaicano ha sido noticia en las últimas horas por sus palabras acerca de los nuevos avances en las zapatillas de velocidad.

"Cuando lo vi no me lo podía creer, se están ajustando las zapatillas de clavos a unos niveles que dan ventajas a los atletas para correr más rápido. Es extraño e injusto para muchos atletas que en su momento intentaron modificar los clavos en el pasado y les dijeron que no. Y ahora lo están haciendo, es ridículo", dijo Bolt en unas declaraciones realizadas a Reuters.

De hecho, en declaraciones al medio británico The Guardian, Bolt llegó a dejar claro que sería capaz de mejorar su actual récord del mundo de los 100 metros, el que logró en el Mundial de Berlín en 2009, de 9,58 segundos. "Correría por debajo de 9,5 segundos seguro. Sería una locura saber que los récords se baten por un modelo de clavos determinados".