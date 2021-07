Mónica Carrillo: "¿Si lo escribe Almudena Grandes es novela femenina y si lo escribe Javier Marías masculina?"

Mónica Carrillo, presentadora de 'Antena 3 Noticias', es una persona activa en redes sociales; sin embargo, suele evitar las polémicas y debates en los que no le "interesa entrar". Especialmente cuando a haters se refiere, la presentadora trata de hacer caso omiso a ese tipo de comentarios negativos. "¿Por qué me voy a sentar a hablar contigo si me estás faltando al respeto?", explica en una entrevista con la revista Jot Down.

La presentadora opina que es mejor optar por "silencio y adiós" y que "esas personas que desde el anonimato y el sofá de su casa te están diciendo cosas horribles, por la calle no se atreverían". Una de las polémicas más recientes de la presentadora fue por un tweet que publicó en su cuenta hace un año en el que decía: "El feminismo defiende la igualdad. Ninguna persona debería sentirse incómoda por denominarse feminista. Defender lo contrario es lícito, pero tiene un nombre: machismo".

El feminismo defiende la igualdad.

Ninguna persona debería sentirse incómoda por denominarse feminista. Defender lo contrario es lícito pero tiene un nombre: machismo. — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) March 4, 2020

El tweet obtuvo miles de respuestas y fue precedido por una columna “machista” de Ramón Palomar en 'Las Provincias' tres años antes en la que involucraba a la presentadora. "No había insultos. Fue más cateto que machista, dentro de que era supermachista", cuenta Carrillo.

Mónica hizo también referencia al machismo que se vive dentro de su entorno de trabajo, con comentarios como que las presentadoras de televisión están en el puesto por ser "jóvenes" cuando tienen más de 40 años. Ese tipo de comentarios no los reciben otros profesionales como "Matías Prats o Lorenzo Milá", por ello la presentadora asegura que "la belleza tampoco puede ser un peaje en televisión".

Cuando le preguntan por "los escritores de la tele", la presentadora de 'Antena 3 Noticias' explica: "Cuando alguna vez me han preguntado '¿qué te parece cuando te dicen que eres una presentadora que se ha metido a escritora?'. Pues es que sí, es que es eso, soy una periodista que escribe. Pero si me lo dices en tono peyorativo yo te digo: '¡el carnet de escritor, ¿dónde te lo dan?'".

Es sus inicios como escritora, la gran parte de sus lectores eran mujeres y más adelante fue ampliándose a hombres."Se suponía que era un tipo de novela para ellas” porque “nos encanta etiquetar", explica Mónica, por lo que sus libros eran catalogados como novela femenina. "Que a mí no me lo parece porque, ¿si lo escribe Almudena Grandes es novela femenina y si lo escribe Javier Marías masculina, o qué?", añade.

Mónica Carrillo sostiene que "no acepta" las etiquetas porque "no le gustan". El verdadero orgullo reside en que ve a "muchísima gente joven" en las firmas de libros y a padres que le agradecen iniciar a sus hijos en la lectura. "Un milagro", concluye la presentadora.

