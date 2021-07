El Paris Saint Germain ha presentado la que será su segunda equipación de cara a la próxima temporada 21/22. La han oficializado en las redes sociales del club francés junto al siguiente mensaje: "Descubre con nosotros nuestra nueva equipación de visitante para la temporada 21/22 que rinde un homenaje a París". Con el blanco como color dominante, la equipación también tiene detalles rosas y negros, además de estar fabricada por 'Nike'.

Curiosamente, Kylian Mbappé es el primer futbolista que aparece en el vídeo promocional. Además del francés, también están el resto de estrellas del club francés: Neymar, Di María, Verratti... Además, Sergio Ramos y Achraf, recientes fichajes del PSG, aparecen durante la promoción.

El fichaje de Mbappé por el Real Madrid, cada día más difícil

Jesús Gallego analizó la situación actual del Real Madrid durante 'El Larguero' del martes y en ella confirmó que, respecto al actual mercado de fichajes, el Madrid decidió hace tiempo que su único fichaje sería Mbappé o Haaland. Lo del noruego está imposible porque el Borussia ya ha comunicado que no lo va a vender este verano. Lo de Mbappé también está muy complicado porque al PSG no le hace falta el dinero. Además, lo de Lewandowski es una opción que ni se plantean por su edad y porque no supondría incorporar a un jugador franquicia.

Cabe recordar que el jugador francés termina el contrato cuando termine la temporada 2021/2022, por lo que de no llegar a ningún acuerdo, el delantero francés saldría gratis al finalizar la campaña. El objetivo del conjunto parisino es tratar de convencer a Kylian con el paso de los meses y llegar a junio de 2022 con el contrato de Mbappé ya renovado por más temporadas.