La imitación de Nathy Peluso de una presentadora española en el directo de Ibai Llanos: "No me lo puedo creer"

La última cara conocida en pasarse por la casa del 'streamer' Ibai Llanos para charlar un rato ha sido la cantante Nathy Peluso. Dentro de las entrevistas y charlas que tiene Llanos con artistas y demás personas famosas, la argentina ha hecho una visita a Ibai y su presencia en su directo ha sido toda una revolución por los graciosos momentos ha dejado. Uno de ellos, que el propio creador de contenido ha compartido en su cuenta de Twitter, ha sido cuando la cantante ha enseñado sus dotes como imitadora, en concreto haciendo de presentadora española con un perfecto acento. "Es lo mejor que voy a ver este mes", ha presentado en su perfil.

"Buenos días, estamos hoy en lo que viene siendo el programa de Ibai, ¿no?", comienza Peluso, ante la atenta mirada de Ibai Llanos y del 'streamer' argentino Coscu, también presente en la charla y que lleva unos días de visita en la casa de Ibai. Las primeras palabras en un español casi perfecto ya desataron las risas de los creadores.

"No me lo podía creer", afirma Ibai sorprendido

"En este programa nos dirás de qué vamos a hablar. Estamos pasando por un temporal bastante complicado, ¿verdad?", continúa la cantante simulando como si fuera una presentadora hablando del tiempo. "Me lo hizo el otro día y no me lo podía creer", afirma Ibai, incrédulo ante lo que estaba haciendo la latinoamericana en vivo.

"¿Acaso estamos hablando de una ocasión especial?", prosigue, para rematar: "En los Andes", desatando del todo las risas de los dos 'streamers' por cómo sigue metida en el papel Peluso. "No me lo puedo creer, no me lo puedo creer", exclama Ibai 'muerto' de risa.

Nathy Peluso haciendo de presentadora española es lo mejor que voy a ver este mes pic.twitter.com/Wqcc8NXtun — Ibai (@IbaiLlanos) July 20, 2021

Otra visita más a la casa de Ibai Llanos que triunfa

El vídeo está cerca del millón de visualizaciones en Twitter, pero fueron alrededor de 100.000 personas las que presenciaron en directo la charla con Nathy Peluso. Futbolistas como Sergio Ramos, Agüero o Gerard Piqué o los cantantes Ed Sheeran, Rauw Alejandro o Nicky Jam han sido algunas de las estrellas que se han conectado ya en directo con Ibai Llanos en su espacio 'Charlando tranquilamente'.

En esta ocasión, la visita de la artista argentina, con mucho público en España, ha sido comentada por lo bien que se lo ha pasado y lo natural que se ha mostrado. Su desternillante imitación del acento español, que aprendió durante su infancia en Alicante y Madrid, ha desatado las risas del todo el mundo.