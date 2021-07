Los Timberwolves avivan la polémica sobre Juancho Hernangómez: "Estamos lidiando con una lesión activa"

Los Minnesota Timberwolves han avivado la polémica respecto a la caída de Juancho Hernangómez de la lista de baloncesto masculina de España para los Juegos Olímpicos de Tokio. El jugador, que estaba disponible para arrancar el campeonato el próximo lunes, finalmente tendrá que abandonar la cita olímpica. Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto, afirmó que no era por cuestiones médicas por lo que abandonaba la concentración.

"Recibimos una notificación de los Timberwolves no dando su permiso a que Juancho participe en los Juegos. Como comprenderéis, si el jugador estaba en Tokio es porque nunca habíamos recibido un no. Todo lo contrario", explicó Garbajosa. Además, el presidente dijo que "es un problema de personas que han decidido de forma personal, no médico, que Juancho no podía jugar. Hablo de su presidente de operaciones, Gersson Rosas".

La respuesta de Rosas no se ha hecho esperar

Gersson Rosas ha respondido a las palabras de Jorge Garbajosa y ha señalado que desafortunadamente, se está lidiando con una lesión activa como es la de Juancho, por lo que afirma todo lo contrario a lo que mantuvo el presidente de la de la FEB.

"Según la recomendación de nuestro médico del equipo, Juancho necesita tiempo para recuperarse y rehabilitar su lesión, y ese cronograma restringe la disponibilidad de Juancho para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. El plan de recuperación determinado es el mejor camino a seguir para permitir que él se recupere adecuadamente", mantiene Rosas.

Además, afirmó que apoyan las decisiones de los jugadores internacionales de su equipo de jugar con sus selecciones nacionales y también aprecian la pasión de Juancho y de la Federación Española por representar a su país.