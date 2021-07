"¿Hay competición de explotadores?": la viral oferta de trabajo para ser camarero que denuncian en Twitter

"Estoy buscando empleo, y me gustaría saber un poco horario, condiciones y demás". Así suelen empezar muchas conversaciones por parte de personas que están deseosos por encontrar un puesto de trabajo. A ese interés puede seguir como respuesta cualquier cosa, desde algo irrechazable, hasta algo decente o todo lo contario, algo insultante. Así, con esas palabras textuales, comienza la historia de una oferta de trabajo que se está haciendo viral en Twitter por las condiciones que se ponen sobre la mesa para poder ser camarero.

La cuenta @soycamarero ha publicado una conversación de WhatsApp entre un ofertante y un demandante de empleo, en la que uno pregunta por cómo sería el puesto y es entonces cuando aparecen los mensajes que están denunciando muchos usuarios en respuesta a la publicación al considerar que es demasiado o incluso que es imposible que sea verdad. "¿Hay alguna competición de explotadores? Aquí uno que quiere inscribirse...", titula.

Las condiciones de la viral oferta de trabajo

"Las condiciones son...", comienza la respuesta, y entonces plantea: "12h/6 días a la semana 500 euros al mes y tú tienes que dar de alta como autónomo y las propinas a medias". Es decir, además de una jornada de 12 horas cada día unos seis días a la semana, con otro de descanso, y solo 500 euros al mes, también tiene que darse de alta de autónomo y no recibir la totalidad de la propina.

La persona que se interesa por el puesto vuelve a preguntar, según parece sorprendido, por las horas diarias. "¿12 horas al día?", escribe, a lo que le responde la otra persona que se trata de una "media jornada, sin horas extras". El interesado deja de estarlo rechazando sin mediar más palabra la oferta. "No gracias, no me interesa", concluye.

¿Hay alguna competición de explotadores? Aquí uno que quiere inscribirse... pic.twitter.com/jm6mIipO27 — Soy Camarero (@soycamarero) July 27, 2021

Las reacciones, además de los miles de 'retweets' y 'me gusta', son de todo tipo. Hay mucha gente que no se lo cree. "Esto debe ser fake", "creo que es un pelín fake la cosa", "me cuesta creer que haya gente así", responden algunos. Otros se muestran más duros: "Convendría saber el bar o restaurante, para no ir y denunciarle a la inspección de trabajo", "encima tiene los cojones de decir "media jornada", media jornada es 4 horas, 12 horas es la mitad de un día", "¿además de la explotación, pedirte que seas FALSO AUTONÓMO, el jeta ese quiere llevarse la mitad de las propinas?".

El viral alegato de la cómica Martita de Graná en defensa de los camareros

Hace unos días, la humorista e 'influencer' Martita de Graná publicaba en sus redes sociales un vídeo de casi un minuto en defensa de los camareros, sobre todo en estos meses de verano y de pandemia, por las condiciones en las que tienen que trabajar. "Camareros y camareras, va por vosotros", comenzaba. Por ejemplo, hacía referencia a "los que trabajan horas de más y no cobran lo que deberían".

"Un poquito de respeto. Los que tienen que soportar tu borrachera, eso no está pagado", hablaba también, en referencia al salario. "Somos muchos los que hemos sido camareros en España, yo incluida. Pido un poquito de respeto para ellos, y sobre todo, un gracias, que no cuesta nada", concluía.